Valve habla por fin de la Steam Deck 2. Son malas noticias

Lo de Valve con la Steam Deck fue todo un bombazo. Anunciada en julio de 2021 y disponible tras cierto retraso en febrero de 2022, esta consola portátil fue capaz de crear un mercado de la nada. Le ha salido mucha competencia desde entonces y todo el mundo esperaba que la empresa respondiera con noticias sobre una posible sucesora. Esas noticias acaban de llegar, pero a pesar de los rumores previos son probablemente decepcionantes para los entusiastas de esta plataforma.

Un dispositivo "multigeneracional". En agosto de 2022 Valve publicó un pequeño libro en el que hablaban de su visión con Steam y con la Steam Deck, y allí hablaban de la consola como parte de una "línea de producto multigeneracional". Pocos meses después ya plantearon el futuro desarrollo de una segunda versión, pero como indicaban en The Verge, probablemente no sería una versión "Pro".





La Steam Deck 2 tardará en llegar. Pierre-Loup Griffais ha dado nuevos datos sobre esa potencial Steam Deck 2 en este mismo medio y ha señalado que esa consola no aparecerá hasta al menos finales de 2025 o incluso más tarde. Tienen una buena razón para no tener prisa.

Más rendimiento, pero sin perjudicar la autonomía. "Cambiar el nivel de rendimiento no es algo que nos tomemos a la ligera", afirmaba Griffais, que aclaraba además que "no queremos que el mayor rendimiento acabe teniendo un coste significativo en la eficiencia energética y el consumo de batería". Para él la conclusión era clara : "anticipo que ese salto no será posible hasta dentro de un par de años", pero en Valve ya están muy atentos a los avances en semiconductores y arquitecturas para ir aplicándolos en ese futuro proyecto.

Queremos jugar a todo en la Steam Deck. La consola portátil de Valve ha demostrado portarse de fábula con juegos de todo tipo, pero es cierto que en los últimos tiempos muchos han querido apretarle las tuercas y disfrutar en ella títulos especialmente exigentes (o poco optimizados) como 'The Last of Us Part 1', 'Starfield' o el recién lanzado 'Mortal Kombat 1'. Es posible jugar a esos juegos, pero siempre aceptando que el hardware de la Steam Deck tiene sus límites, que sus responsables tratan siempre de expandir con mejoras como las integradas en SteamOS 3.5.

¿Habrá una Steam Deck 1.5? Aunque Valve deja claro que una consola más potente tardará en llegar, lo que sí podría llegar es una versión más eficiente y que manteniendo ese techo de potencia aprovechase nuevos chips para mejorar la autonomía de la batería. Es lo que por ejemplo hizo Nintendo con la Switch, para la que también lanzó la versión con pantalla OLED. Precisamente una pantalla con tasa de refresco variable probablemente mejoraría la experiencia, algo que han demostrado competidoras como la ASUS ROG Ally o la Ayaneo Geek 1S.

