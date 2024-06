La última obsesión de Internet es marcar casillas en esta web. Y sí, engancha

Cada vez pasa menos, pero de vez en cuando en Internet suceden cosas maravillosas. Una persona se despierta un día, se pone frente a su ordenador y desarrolla un minijuego tontorrón, sencillo y simpático que despierta el interés de miles y miles de usuarios. Pasó con Wordle (que ahora es toda una eminencia) y ahora está volviendo a pasar con algo tan simplón y al mismo tiempo, tan entretenido, como One Million Checkboxes.

Quién está detrás. Esta web ha sido desarrollada por Nolen Royalty, más conocido en el mundillo de Internet como eieio. El desarrollador ha hecho varias "cosas raras", como él las describe, como Stranger Video (que te conecta con otra persona desconocida para ver quién aguanta más la mirada) o Breaktime, una extensión de Chrome que convierte Google Calendar en un minijuego tipo Breakout.

One Million Checkboxes. Así se llama este nuevo proyecto que lanzó el 26 de junio y que, en solo dos días, ha conseguido reunir a más de medio millón de personas. ¿Y en qué consiste? En marcar casillas. La web tiene un millón de casillas y cuando nosotros marcamos o desmarcamos una casilla, se marca o desmarca para todo el mundo que esté jugando. No hay objetivos, no hay competiciones, ni un ranking: solo hay que marcar casillas.

¡Oye, mi casilla! Lo único que tenemos es un contador de cuántas casillas hemos marcado, cuántas casillas están marcadas en total y un buscador de casillas para que puedas intentar marcar la casilla de tu número favorito. También hay casillas marcadas con colores que parecen representar el cursor de otras personas. El caso es que... eso es todo. La competición se la monta cada uno consigo mismo y eso, de alguna forma, tiene cierto encantado.

¿De verdad engancha? Y tanto. La web está diseñada para que se actualice constantemente mostrando cómo los usuarios marcan y desmarcan las casillas, de manera que siempre estás vigilando que nadie desmarque tus casillas. Que no pasa nada, porque no vas a perder ni nada por el estilo, pero esa casilla la has marcado tú y por supuesto que te pertenece, faltaría más.

En solo un par de días, más de 500.000 jugadores han marcado unos 60 millones de casillas

Por dar algunos datos, Nolan aseguró hace apenas unas horas que One Million Checkboxes ha tenido, solo hoy, más de 500.000 jugadores que han marcado la friolera de 60 millones de casillas, es decir, 42.000 casillas por minuto. Para tener más contexto, Wordle se lanzó en octubre de 2021 y en noviembre, un mes después, tenía 90 jugadores. No fue hasta enero de 2022 que consiguió alcanzar los 300.000 jugadores diarios.

