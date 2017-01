Tranquilos, la Nintendo Switch no se cargará a la 3DS (de momento): hay juegos a la espera

La llegada de la Nintendo Switch y ese singular formato híbrido ha hecho que muchos se pregunten cuál es el futuro del resto de consolas que hasta ahora estaban en el catálogo del gigante nipón. A la Wii U le queda poco margen de maniobra, y 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' será el último juego de Nintendo para esta consola, pero ¿qué será de la Nintendo 3DS?

Parece que los amantes de esta consola pueden estar tranquilos por ahora. La empresa ha revelado que tiene diversos juegos en preparación para 2017, algo que parece que demuestra el interés de Nintendo por no canibalizar a su portátil pura con la singular Switch.

La 3DS seguirá dando mucho juego

El primero de esos títulos llegará el próximo 3 de febrero con 'Poochy & Yoshi's Woolly World', y a él le seguirá 'Mario Sports Superstars', que llegará el 24 de marzo, y 'Pikmin' algo más tarde.

A esos lanzamientos se les sumará la llegada a Estados Unidos de una "edición Pikachu Yellow" de la Nintendo 3DS XL tras su lanzamiento en Japón el año pasado y que demuestra que en Nintendo quieren seguir vendiendo estas consolas a pesar del lanzamiento de la Nintendo Switch.

Además de esos juegos también se espera la llegada del prometedor 'Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia', y por supuesto de 'Fire Emblem Warriors' del que tuvimos noticias hace unos días y que llegará en otoño tanto a Switch como a la 3DS.

Todo apunta por tanto a que la 3DS sigue teniendo sentido para Nintendo, que quizás quiera reservar su consola portátil "pura" para los más pequeños, e incluso darle también algo de vida a su 2DS, una versión aún más barata que también se beneficiará del catálogo existente.

