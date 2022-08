'Tower of Fantasy' llega a PC y móviles y ya se puede jugar gratis: 'Genshin Impact' tiene un nuevo (y serio) competidor

'Genshin Impact' fue todo un revulsivo en el mundo de los videojuegos. Un título con características de triple A gratuito, desarrollado por una compañía china, disponible en todas las plataformas con juego cruzado y progresión cruzada que, a lo largo de su corta vida, ha generado unos ingresos bastante importantes. Solo en su primer año, y solo en iOS y Android, generó 2.000 millones de dólares, nada mal para un juego cuyo desarrollo costó 100 millones.

Pero ahora 'Genshin Impact' no está solo (ahora matizaremos esto). Y es que hoy, a las 2:00 de la mañana, se han abierto por fin los servidores globales de 'Tower of Fantasy', un "MMO" con estética anime al más puro estilo 'Genshin Impact' firmado por Level Infinite (Tencent), Perfect World (distribuidor exclusivo de CS:GO en China) y Hotta Studio. Y sí, es un competidor bastante serio.

'Tower of Fantasy' viene dispuesto a competir contra 'Genshin Impact'

Decir que 'Genshin Impact' ya no está solo es una verdad a medias, y es que 'Tower of Fantasy' se lanzó a finales de 2021 en China tras un año en beta. La opera prima de Hotta Studio ha cosechado unas críticas realmente positivas y ahora se enfrenta a su lanzamiento global. Lo hace como título free to play con progresión y juego cruzado en móviles y PC y traducido (que no doblado) al español.

¿Qué es 'Tower of Fantasy'? Es un MMOARPG, es decir, un multijugador online masivo con mecánicas de acción y RPG. Si alguno ha jugado a 'Genshin Impact', la mecánica es parecida. Sin embargo, 'Genshin Impact' es un juego de un jugador con algo de contenido multijugador.

'Tower of Fantasy' es un "MMO" (no del todo, ya que son instancias con bastantes jugadores, pero no un server masivo). Dicho de otra forma, a lo largo de la aventura nos cruzaremos con otros jugadores, tendremos un modo PvP, PvE, etc. Grosso modo, y tomándonos ciertas licencias, es como mezclar un 'WoW' con 'Genshin Impact'.

Como tal, el juego nos ofrece una estética muy anime, con un combate espectacular, fluido, lleno de animaciones, diferente equipamiento y armas, vehículos / monturas, todo ello desarrollado con Unreal Engine 4. El juego es de mundo abierto y la exploración jugará un papel fundamental en la experiencia jugable.

Y hablando de experiencia, algo que comparte con 'Genshin Impact' es la mecánica gacha. Es un free to play y así es como se monetiza. Mediante este sistema podremos desbloquear mejoras para nuestro equipamiento y armas. Para ello necesitaremos núcleos, que podremos conseguir jugando, pero también pagando con dinero real.

Ahora bien, el juego cuenta con un sistema que garantiza al jugador un equipo SR o SSR (el bueno y el mejor, respectivamente) cada diez tiradas al gacha y un SSR (el mejor equipo del juego) cada 80 tiradas. En 'Genshin Impact', por ejemplo, las tiradas ascienden a 90. En ese sentido, es más amigable con el jugador, pero habrá que ver cómo se comporta a la larga.

Por otro lado, el juego ofrece un endgame consistente en craftear equipo, PvP con clasificatorias, ruinas (una especie de mazmorras), incursiones / raides, misiones diarias y semanales, etc. No es un endgame de la talla de 'World of Warcraft', ni mucho menos, pero sí deja la puerta abierta a que el juego se expanda una vez hayamos superado los primeros compases del mismo.

Resumiendo, 'Tower of Fantasy' es un juego que, si bien no va a estar exento de discusión por su mecánica gacha, apunta maneras y viene dispuesto a desbancar a 'Genshin Impact'. Habrá que ver la recepción del juego en el mercado global y su rendimiento a largo plazo, pero lo que está claro es que el juego tiene papeletas para hacerse un hueco.