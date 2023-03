‘The Last of Us Parte I’ para PC se llena de reseñas negativas en Steam: el port decepciona y eclipsa el prestigio del juego

Desde su lanzamiento original en 2013, ‘The Last of Us’ ha sido aclamada por la crítica. Ya sea por el estupendo trabajo que han realizado los desarrolladores del videojuego en la última década o el más reciente de HBO en el caso de la serie, la opinión de expertos, jugadores y espectadores se ha situado generalmente a favor de la franquicia.

‘The Last of Us’ ha gozado durante mucho tiempo de un halo de prestigio que posiblemente muchos otros actores de esta industria deseaban. Crear un producto de tal éxito no es fácil, pero con la historia de Joel y Ellie finalmente lo habían conseguido. Aquella buena reputación, no obstante, acaba de verse eclipsada con el lanzamiento del título para PC.

Oleada de reseñas negativas en Steam

Cuando a mediados del año pasado nos enteramos que el exclusivo de PlayStation acabaría teniendo su propia versión para ordenador muchos nos emocionamos. No solo por el hecho de poder jugar al remake del título inicial en una plataforma diferente a una consola de videojuegos, sino también por las mejoras a nivel técnico que este prometía.

La descripción oficial de ‘The Last of Us Parte I’ para PC nos invitaba a disfrutar de “una revisión total de la experiencia original, fielmente reproducida pero incorporando jugabilidad modernizada, controles mejorados y opciones de accesibilidad expandidos. Además, te sentirás inmerso con las mejoras en efectos, exploración y combate”. La expectación, para los amantes de la franquicia, era muy elevada.

Después de un ligero retraso, cuyos motivos estaban relacionados a pulir el juego, finalmente desembarcó en Steam. El hecho de que Naughty Dog tuviera que hacer un port hacia una plataforma nueva para este título nos invitaba a ser benévolos. ¿Acaso se atreverían a lanzar ‘The Last of Us’ sin estar completamente listo? Todo parecía indicar que la espera acabaría mereciendo la pena.

Algo inesperado, principalmente para aquellos que esperaban una obra maestra como las anteriores, está sucediendo con el remake del videojuego para PC. ‘The Last of Us Parte I’ ha llegado hace unas 24 horas a Steam y muchos jugadores no están contentos. Al momento de escribir este artículo, el 67% de las reseñas de los usuarios de la plataforma de Valve son negativas, un escenario insólito para la franquicia.

Las quejas de los jugadores son de lo más variadas, pero en líneas generales giran en torno a los siguientes puntos. Por un lado, problemas de rendimiento. Incluso quienes aseguran tener hardware potente (aquí los requisitos), ven como el título ejerce demasiada presión sobre la GPU y la GPU, lo que se traduce en un rendimiento por debajo de lo esperado.

También advierten de que se congela repetidamente y en lugares aleatorios, un problema que afecta directamente a la experiencia de jugabilidad ya que no permite mantener un hilo de juego constante. También hay denuncias de que la compilación de los shaders está causando estragos al demorar demasiado tiempo en completarse.

Las críticas no han pasado desapercibidas en Naughty Dog, estudio que ha publicado un comunicado en Twitter para intentar calmar las aguas. “Jugadores de PC de The Last of Us Part I: hemos escuchado vuestras preocupaciones y nuestro equipo está investigando activamente varios problemas que han informado”, dijo el estudio ayer por la tarde.

Advirtieron, sin embargo, que continuarán actualizándolo, pero que priorizarán las actualizaciones y abordarán los problemas en los siguientes parches. Desafortunadamente, hasta el momento, no tenemos un calendario de actualizaciones, pero técnicamente el juego debería mejorar con el paso del tiempo para ofrecer una experiencia más digna en PC.

En cualquier caso, Naughty Dog tiene un desafío doble: reparar el juego efectivamente para no dañar su imagen. Si nos ceñimos al trabajo que ha hecho el estudio con ‘The Last of US’ en consolas, las puntuaciones en Metacritic entre 88 y 95, es decir, valores extraordinariamente buenos. ¿Cuánto puntuará este remake para PC? Pronto lo sabremos.

‘The Last of Us’ para PS3. Puntuación en Metacritic: 95

‘The Last of Us: Behind’ para PS3. Puntuación en Metacritic: 88

‘The Last of Us Remastered’ para PS4. Puntuación en Metacritic: 95

‘The Last of Us Parte II’ para PS4. Puntuación en Metacritic: 93

‘The Last of Us Parte I’ para PS5. Puntuación en Metacritic: 88

