'The Division' se expande: el shooter looter de Ubisoft tendrá un free to play, un juego para móviles y hasta una peli en Netflix

Movimientos interesantes los que se vienen a la conocida franquicia 'The Division' de Ubisoft. Alain Corre, director ejecutivo de Ubisoft EMEA, ha compartido a través del blog oficial de Ubisoft los planes de futuro de su IP y, si bien es cierto que 'The Division 2' seguirá actualizándose con contenido, próximamente llegará un nuevo juego free to play, un juego para móviles, una novela e incluso una película en Netflix.

Lo que se viene a 'The Division'

Hoja de ruta de la franquicia 'The Division'.

Por un lado, entre 2021 y 2022 llegará 'The Division Heartland', que será un título gratuito desarrolado por Red Storm, un estudio de Ubisoft. Este lleva trabajando en juegos de la franquicia Tom Clancy desde 1997 y ha participado en 'The Division' y 'The Division 2'. El juego será una versión independiente que no requerirá experiencia previa. Estará disponible en PC, consolas y en la nube.

Por otro lado, 'The Division' llegará finalmente a móviles. No hay muchos detalles al respecto, por no decir que no hay ninguno. Simplemente sabemos que es la primera vez que la franquicia salta a las plataformas móviles y que el objetivo es llevarla a una audiencia mayor. Tiene sentido que Ubisoft apueste por los smartphones, ya que otras franquicias como 'Call of Duty' y 'Battlefield' ya lo están haciendo.

Finalmente, y cerrando el apartado de los videojuegos, desde Ubisoft confirman que hay más contenido en desarrollo para 'The Division 2'. Han confirmado que se incluirá un modo de juego completamente nuevo en la franquicia 'The Division' y un nuevo método para subir de nivel a los agentes. Se espera que haya más información sobre el mismo a finales de 2021.

En otro orden de cosas, en Ubisoft tienen en el horno una película de la mano de 'Netflix'. Dicha película, sin título por ahora, estará inspirada en los eventos del juego original, será dirigida por Rawson Marshal Turber ('Skyscraper', 'Un espía y medio' y 'Somos los Miller', entre otras) y estará protagonizada por Jessica Chastain ('Interestelar', 'La noche más oscura', 'It') y Jake Gyllenhaal ('Donnie Darko', 'Spider-Man: Lejos de casa').

Por último, el universo de 'The Division' se expandiría en una novela editada por Aconyte. La historia se desarrollará después de los sucesos de 'The Division 2' y explorará como afectaron a diferentes regiones de Estados Unidos mientras los agentes luchan por asegurar las rutas de suministro.

