'The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics', el juego basado en la futura serie de Netflix, llegará a consolas, PC y Mac en 2019

Mientras seguimos conociendo datos e imágenes de 'The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics', la serie que prepara Netflix sobre la película homónima de 1982, hemos sabido de otro bombazo relacionado con el film, pero para disfrutar de otro modo. Se trata del nuevo juego 'The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics', un RPG desarollado por Bonus XP y basado en esta producción aún por llegar del servicio de streaming.

Del juego también hemos podido ver un anticipo en forma de tráiler dentro de toda la retahíla de novedades que se había guardado Nintendo para el E3 2019. Lo vimos de manera exclusiva para Switch, pero llegará a más consolas, PC y Mac como ha confirmado el estudio.

Sobreviviendo por Thra

Recordando un poco la fama de esta historia de género fantástico, tanto la serie como el juego del que hablamos ahora se basan en la película 'The Dark Crystal' de 1982, obra de Jim Henson (creador de 'The Muppets', 'Teleñecos' en España). Fue un film llamativo, tanto como su presupuesto (unos 25 millones de dólares), si bien finalmente acabó siendo una película de culto dentro de este género, y todo aquello se ha revivido 37 años después.

El juego que pudimos ver para Switch en el Nintendo Direct es un RTS del estilo 'Socom' o 'Mario Rabbids'. Un juego de estrategia por turnos manejando a los Genflings y con la narrativa conectada con el arco argumental de la serie de Netflix que estará disponible este 2019.

Ahora sabemos un poco más de este título que finalmente será multiplataforma, como hemos ya anticipado, llegando además a PlayStation 4, las Xbox One y ordenadores (PC y Mac). Nos cuenta Masse Entertainment que 'The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics' es un RPG estratégico basado en ese mundo fantástico de Thra conectado con el argumento y eventos de la serie.

El objetivo: restablecer la luz en el mundo y cumplir la profecía a través de 80 batallas por turnos, teniendo que buscar aliados y personalizar a los personajes con habilidades y equipamiento con el fin de establecer la mejor defensa y ataque contra los Skeksis, que lo irán poniendo difícil. Además, explica Stefan Ramírez (de En Masse Entertainment), habrá contenidos extra exclusivos del juego, como personajes, historias y retos, que no se verán en la serie.

Se basa en la serie, pero ofrecerá algo más y llegará después

Este mundo expandido de Thra en el videojuego incluirá una diversidad de territorios que permitirán al jugador aprender algo más sobre los clans de Gelflings y su historia. Todo ideado para que tenga que tenerse siempre presente la estrategia y que se necesiten cambios rápidos de la misma para ganar las batallas, con un modo New Game+ con batallas más complicadas disponible.

En cuanto a la disponibilidad, no hay aún una fecha específica, pero sabremos que llegará a últimos de 2019. Algo que parece bastante conveniente viendo que la serie se estrenará el 30 de agosto en Netflix, y así poder haber creado esas ganas de más de los fans más jugones (quizás también cercano a la campaña navideña).