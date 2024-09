Steam acaba de lanzar su mejor función en años: así de fácil es compartir tus juegos con tus amigos y familiares

El pasado mes de marzo Valve anunció una función de lo más interesante: Steam Family a.k.a. los grupos familiares de Steam. Como si de una cuenta compartida de un servicio de streaming se tratase, estos grupos permiten a los usuarios crear su familia y compartir todos sus videojuegos entre sí. Esencialmente, es un sistema de préstamos de videojuegos intrafamiliar que, tras varios meses en pruebas, se ha desplegado hoy de forma oficial.

¿De qué va esto? Los grupos familiares sustituyen al préstamo familiar de Steam y al modo familiar. Pueden tener hasta seis integrantes, configurables como adultos o niños y, grosso modo, sirven para optimizar el préstamo de videojuegos y mejorar los controles parentales.

Mis juegos, tus juegos. Al unirse a un grupo familiar, los integrantes podrán acceder automáticamente a los juegos de los demás integrantes que se puedan compartir (eso queda en manos de los desarrolladores). Si Paco tiene diez juegos, Juan tiene 15 y Laura tiene 20, todos tienen 45 juegos, es la idea. Si Paco compra un juego será suyo y se añadirá a su cuenta, pero toda la familia podrá acceder a él de la misma forma que si se hubiera comprado un juego en físico para jugarlo en la consola del salón.

Cada integrante tendrá su propia partida, sus propios logros, su propio acceso a Workshop, etc. Y por si eso fuera poco, y he aquí la clave, el préstamo familiar permite usar juegos de las bibliotecas de otros usuarios del grupo familiar, incluso aunque estén jugando a otro título. Ahora bien, si solo hay una copia del juego, solo un usuario puede jugar a él.

Siguiendo con el ejemplo de antes, si Paco, Juan y Laura quieren jugar a 'Cyberpunk 2077' a la vez no vale con que solo uno haya comprado el juego. Cada uno necesitará comprar su copia. Eso es particularmente importante si pensamos en un juego familiar de carácter cooperativo, por ejemplo. He aquí una lista con todos los juegos compatibles con el préstamo familiar.

Controles parentales. Otro punto a tener en cuenta es que los grupos familiares permiten a los adultos limitar a qué juegan los menores. Desde el panel de control podrán limitar los juegos por edad, hacer un seguimiento de su actividad, establecer límites de tiempo de juego, aprobar o rechazar solicitudes de compra y de más tiempo de juego, recuperar una cuenta si el menor ha olvidado o perdido la contraseña, etc.

¿Se puede compartir con cualquier persona? No es ningún secreto que es tentador juntarse con otros cinco amigos y compartir las bibliotecas de Steam. No obstante, desde Steam advierten que "los grupos familiares de Steam funcionan para grupos de hasta seis integrantes que vivan juntos. Con ese fin, es de esperar que cambien los requisitos para participar en un grupo familiar de Steam o el número de integrantes a medida que controlemos su utilización a lo largo del tiempo". Desde la plataforma no explican cómo van a controlar esto.

Por otro lado, hay son algunas consideraciones a tener en cuenta. La primera es que no podemos salir y entrar de los grupos familiares sin ton ni son. Los adultos pueden salir de un grupo familiar cuando quieran, pero deben esperar un año a partir de la fecha en la que se unieron a él para unirse a otro grupo familiar o crear uno nuevo. En ese sentido, las plazas de los grupos familiares de Steam tienen un plazo de espera de un año antes de que pueda ocuparlas otro integrante.

Por otro lado, ojo con los tramposos. Si Paco ha comprado un juego y Juan, que está en su familia, lo juega, hace trampas y lo bloquea, el sistema bloqueará a Juan y al dueño del juego, Paco. Los demás integrantes no se verán afectados.

