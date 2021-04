Sony desvela accidentalmente 'Playstation Plus Video Pass', un posible beneficio por determinar para suscriptores de PS Plus

Ha sucedido en el servicio de Playstation Plus de Polonia, tal y como ha desvelado VGC. Ha sido en ese país donde se ha dejado ver el logo que ves sobre estas líneas y una brevísima descripción: "Un nuevo beneficio disponible por tiempo limitado en PlayStation Plus… PS Plus Video Pass es un servicio de prueba activo del 22.04.21 al 22.04.22. El beneficio de la suscripción está disponible para los usuarios de PS Plus en Polonia."

Los beneficios de esta nueva ventaja para los suscriptores del servicio no se ha aclarado, pero las conjeturas apuntan a algún tipo de repositorio de contenido audiovisual. Otra de las imágenes filtradas muestra tres películas recientes producidas por Sony: 'Venom', 'Bloodshot' y 'Zombieland: Mata y remata'. Esta "filtración" coincide prácticamente en el tiempo con el final de la posibilidad de alquilar y comprar películas en la Store de Playstation.

Sony podría haber dejado el alquiler y venta de películas... momentáneamente

Según la nota que se pudo leer en la web de la Store polaca, el servicio sería una prueba temporal del servicio, que se prolongaría desde abril de este año hasta abril de 2022. Tampoco está claro si sería una característica que se vería fuera de Polonia, aunque la creación de toda una imagen de marca para la Store del país hace pensar que sí.

Lo que no está tan claro es que los contenidos fueran a ser los mismos en todo el mundo, por los laberínticos vericuetos de la distribución internacional. Sony declaraba cuando eliminó la posibilidad de alquilar películas desde la Store que los usuarios de Playstation están interesados en usar servicios dedicados de streaming, pero también abundan los rumores de que la compañía japonesa estña buscando nuevas formas de potenciar el valor de Playstation Plus para combatir la imparable maquinaria de Xbox Game Pass. Este podría ser un primer paso.