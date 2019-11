'Sonic The Hedgehog 3': sale a la luz el prototipo de un juego demasiado ambicioso para su época

'Sonic the Hedgehog 3' ve la luz. Un momento: ¿no existía ya ese juego? Sí, pero no en el formato que esta semana ha emergido en internet, y que muestra cómo se concibió originariamente el título, desechado finalmente por exigir demasiado a la capacidad de memoria de los cartuchos de Mega Drive. Ahora podemos disfrutar de 'Sonic the Hedgehog 3' tal y como fue programado, pero antes revisemos lo que oficialmente sabíamos sobre el juego que llegó a las tiendas en 1994.

'Sonic the Hedgehog 3', la versión publicada, fue un juego de aventuras y plataformas de Sega publicado en 1994 para su consola Mega Drive. Continúa la saga del exitoso erizo azul, cuya anterior entrega databa de 1992, y aquí Sonic y Tails, presentado en el anterior juego, viajaban a una isla flotante para recuperar las Esmeraldas del Caos robadas por Robotnik. Allí conocerán al guardían de la isla, Knuckles, que pese a su apariencia, similar a Sonic, no es un erizo, sino un equidna.

El resultado fue uno de los juegos clásicos de la mascota de Sega: vendió un millón de copias en Estados Unidos, y pese a sus excesos, es considerado uno de los últimos clásicos absolutos de la saga. Sin embargo su desarrollo fue muy accidentado: arrancó poco después del lanzamiento de 'Sonic 2' y se planteó, en principio, como un juego de perspectiva isométrica. Una atrevida idea que cuajaría un par de años más tarde, en 1996, con 'Sonic 3D Blast', primera aventura (semi) tridimensional del personaje que salió simultáneamente en Mega Drive y Saturn y que, vista hoy, no resulta de las más memorables.

La ambición de ese juego, tal y como detallaremos más abajo, fue excesiva, y las limitaciones de tiempo y el escaso espacio de los cartuchos de Mega Drive obligó a Sega a dividir el proyecto en dos: 'Sonic the Hedgehog 3' y 'Sonic & Knuckles'. Con este último puso en práctica la llamada "tecnología lock-on", que permitía insertar un cartucho sobre el propio de 'Sonic & Knuckles' y modificar así los juegos combinados. Por ejemplo, si se inserta casi cualquier juego anterior a 'S&K', aparece una pantalla con Sonic, Tails, Knuckles y Robotnik indicando que de eso nada, pero también se accede a un minijuego basado en los niveles especiales de las Esmeraldas del Caos de los dos juegos en los que se partió 'Sonic 3'.

Más novedades hay si 'Sonic 2' el juego que se inserta en 'S&K'. Hacerlo desbloquea a Knuckles y elimina a Tails (así como la opción de dos jugadores). El juego permanece idéntico pero se puede jugar como el equidna, que gracias a sus habilidades para planear y escalar por obstáculos verticales, permite acceder con más facilidad a zonas que para Sonic eran muy complicadas. Por otra parte, su velocidad y potencia de salto son inferiores a las de Sonic, lo que puede complicar las cosas en determinados puntos del juego, como los jefes finales.

Sin embargo, para lo que realmente se pensó la tecnología lock-on era para combinar 'Sonic the Hedgehog 3' y 'Sonic & Knuckles', que se fundían en un frankenstein llamado 'Sonic 3 & Knuckles'. Este cambiaba levemente la estructura de los niveles de los juegos originales, permitía jugar niveles de 'Sonic 3' como Knuckles y los de 'Sonic & Knuckles' como Tails, y además dejaba grabar el progreso en este último. Combinar los dos cartuchos mediante el lock-on es, además, la única manera de conseguir las Super Eseraldas mediante los niveles especiales de 'Sonic & Knuckles', después de recoger las siete Esmeraldas del Caos de 'Sonic 3'. Resultado: Hyper Sonic, Hyper Knuckles y Super Tails jugables, todos con poderes especiales.

El auténtico 'Sonic the Hedgehog 3'

Hasta ahora, dos leyendas más o menos confirmadas orbitaban en torno a la creación del juego, como suele ser habitual cuando el desarrollo es tan accidentado. Una de ellas es que Michael Jackson había compuesto una banda sonora exclusiva para el título. Roger Hector, director de Sega Technical Institute (efímera encarnación norteamericana del Sonic Team y responsable de varios juegos de la franquicia), así lo corroboró en 2005. Todo rastro de las composiciones de Jackson se eliminaron después de las primeras acusaciones de abusos, justo en esa época, aunque posiblemente la cinta que envió el músico tarareando los temas sigue en Sega.

La otra leyenda, obviamente, habla de cómo era originariamente el 'Sonic the Hedgehog 3', con conjeturas en parte generadas por una preview publicada en la revista británica 'Sega Magazine' número 1 en 1993. Mientras que la parte norteamericana del STI se encargaba de 'Sonic Spinball', la mitad japonesa del equipo empezaba a trabajar con el chip Sega Virtua Processor en busca de una encarnación 3D de Sonic. De hecho, la intención era titular 'Sonic 3D' al juego. Después de pasar medio 1993 experimentando con esta nueva visión, se decidió volver a los orígenes de la franquicia.

¿Por qué? El tiempo apremiaba: un compromiso comercial con McDonalds impedía retrasar la fecha de lanzamiento más allá de febrero de 1994, y los niveles que se habían diseñado eran tres veces más grandes que los de 'Sonic 2'. Viendo que el coste de embutirlo todo en un cartucho de 34-megabit era insostenible, el proyecto se dividió en los dos juegos que conocemos. Y el original quedó como materia de sueños y rumores hasta que las comunidades de preservación de juegos Hidden Place y The Cutting Room Floor han desenterrado un prototipo de 'Sonic 3' que incluye elementos que se especificaron en la famosa preview y que nunca llegaron a la versión final.

Esas novedades consisten, sobre todo, en pequeños detalles, pero incluyen la zona Flying Battery y jefes que se vieron en 'Sonic & Knuckles', así como la zona Lava Reef. También tres zonas de bonus incompletas, datos de jefes, objetos y enemigos, y un movimiento inédito, que ya se conoce como drop-dash y que consiste en que Sonic es capaz de acelerar de forma inmediata y sin pausas nada más aterrizar de un salto o una caída.

Esta nueva versión también arroja algo de luz sobre el tema de la banda sonora de Michael Jackson: la música que aparece en los últimos niveles se parece a las pistas del port para PC de 'Sonic 3' editado en 1997, que siempre se creyó que se había compuesto después de la ruptura con Jackson. Esto demuestra que no eran simples pistas de sustitución, sino que ya estaban en las primeras versiones del juego.

Esto es un poco lo que ofrece este prototipo, aunque tenéis en Hidden Palace un exhaustivo listado de todas las diferencias con el 'Sonic the Hedgehog 3' comercializado. El resultado no cambia radicalmente la historia que conocemos, pero es un auténtico tesoro para arqueólogos de los 16 bits. Una delicatessen única para expertos en las andanzas del erizo azul de Sega.