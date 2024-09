Solo hay 12.300 PS5 Pro Edición 30 aniversario y ha pasado lo que tenía que pasar: hay gente intentando revenderlas a precio de oro

Hoy es el día. Obviando la polémica alrededor del precio de la consola y la decisión de no incluir cosas como el soporte para ser colocada en vertical, la PlayStation 5 Pro se puede reservar desde hoy y, junto a ella, una edición espectacular bautizada como PlayStation 5 Pro Edición 30 Aniversario. Por dentro de la consola es igual, pero por fuera hay que reconocer que Sony ha hecho un trabajo buenísimo. Y claro, habiendo unidades limitadas, ha pasado lo que tenía pasar.

Pero empecemos por el principio. Aunque la PlayStation 5 Pro se lanzará el 7 de noviembre, la reserva comenzaba hoy. Esta mañana, de hecho. A partir de las 10:00, los usuarios han podido reservar su consola para tenerla en casa desde el día 1. La clave, no obstante, no estaba en la PS5 Pro normal, sino en la edición limitada del 30 aniversario.

PlayStation 5 Pro Edicion 30 Aniversario. Esta edición (que es preciosa, las cosas como son) está personalizada para recordar a la PlayStation 1. El acabado de la consola, de los mandos, la funda del mando, hasta lo cables se han cuidado al milímetro para ofrecer una edición especial muy bonita. Café para los muy cafeteros, todo sea dicho, porque si la PS5 Pro cuesta 800 euros, la edición especial asciende a 1.100 euros.

12.300 unidades. Esa es la cantidad de consolas que Sony ha fabricado de esta simpática edición para todo el mundo. No para Japón, no para la Unión Europea, no. 12.300 unidades a nivel global. Cada una viene numerada, en tanto que aspira a ser un elemento de coleccionismo. Y como decíamos antes, ha pasado lo que tenía que pasar.

Especulación. Al ser unidades limitadas, y como si de las entradas para un concierto de Taylor Swift se tratase, algunos están aprovechando para intentar hacer caja a costa de los usuarios que se han quedado con las ganas de conseguir esta edición. Tal y como pasó en la pandemia, que la PS5 era objeto de especulación en plataformas como eBay, hoy la reserva de la PS5 Pro Edición 30 Aniversario puede encontrarse por más de 5.000 euros.

Un vistazo a eBay. Con una simple búsqueda en eBay podemos encontrar a varias personas vendiendo la reserva por precios desorbitados. Algunos incluso exponen capturas de pantalla para confirmar que es real. Y no es uno, ni dos, ni tres, sino que hay una buena cantidad de anuncios intentando vender la reserva. También hay algún anuncio en la plataforma Milanuncios.

Más allá del precio, hay tres realidades. La primera, que por muy bonita que sea es una PS5 Pro por dentro. La segunda, que nada garantiza que la persona tenga la reserva y que el anuncio no sea una estafa. La tercera, que cualquiera puede falsear una prueba de reserva para engañar a los más despistados.

En pocas palabras, el consejo siempre es el mismo: mejor no.

