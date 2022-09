Siete cosas que sabemos de 'GTA VI' gracias a la filtración del esperadísimo juego de Rockstar

Una vez confirmado por la propia Rockstar que la monumental filtración de material de GTA VI (90 vídeos de una build que data de 2019) es auténtica, está claro que estamos ante una de las mayores, si no la mayor filtración de la historia del medio. Rockstar y Take-Two llevan desde el domingo haciendo control de daños, bregando no solo con la aparición de vídeos en redes sociales, sino también negociando con los responsables de la filtración para que no hagan público más material e incluso una versión jugable del título.

En cualquier caso, lo que está claro es que esta filtración confirmada nos proporciona unos cuantos datos muy jugosos sobre el juego. A falta, obviamente, de detalles más específicos sobre el argumento, los personajes o la ambientación, y comparando con datos que ya teníamos de anteriores rumores y filtraciones, aquí tenemos unas cuantas cosas que ya podemos dar sobre seguro:

Lucia y Jason

Posiblemente los dos protagonistas del juego. Lucía tiene rasgos latinos y a ambos se les ve en un par de trajes distintos, que con toda seguridad se multiplicarán hasta el infinito en términos de personalización. Jason parece tener la habilidad de detectar objetos de valor en los escenarios, como una especie de focus para items de los que conviene apoderarse, algo sin duda interesante para un delincuente. Según anteriores filtraciones parecen tener una relación a lo Bonnie & Clyde.

Vuelta a Vice City

Allá vamos de nuevo, a una de las localizaciones más recordadas del juego. La Miami de la franquicia está esta vez ambientada en la actualidad, y podrá ser explorada a fondo, desde el núcleo urbano a innumerables localidades adyacentes. También se han divisado localizaciones que conocemos de la entrega de 2004: el Malibu Club, Little Haiti, Vice Beach...

Mucho animal

En otros juegos de GTA hemos visto animales, pero nunca tantos como aparecen en esta filtración: en Florida es normal, pero... cocodrilos, perros, mapaches, caimanes. Posiblemente muchos de ellos presenten serias amenazas para nuestra integridad, pero también es muy posible que la caza pase a ser una actividad primordial en el desarrollo del juego.

Simulador de vida criminal

En cuanto a la acción, parecen haberse rediseñado (no olvidemos que estamos ante una build de hace unos cuantos años) la rueda de armas y la forma de coger y soltar arsenal del suelo. También se ha podido ver un enfrentamiento con la policía, que parece tener una IA más desarrollada, lo que les permite rodear al jugador de forma efectiva. En cuanto a las persecuciones, hay quien ha deducido de los mensajes que aparecen en pantalla cuando uno de los protagonistas coge un coche que, para huir con cierta efectividad de la policía, será necesario cambiar de vehículo varias veces.

Tiempo de ocio

Por supuesto, aparte de hacer el mal por Vice City podremos acceder a innumerables ofertas de ocio. Una, recurrente en la saga, es entrar en un club de strip-tease, que es uno de los escenarios más mostrados a fondo en las filtraciones. Los paseos por los pantanos con vehículos creados ex profeso también están entre las posibilidades.

Sigilo mejorado

¿Cuánto te gustan las fases de sigilo? ¿Crees que va en contra del propio espíritu de 'GTA'? En cualquier caso, esta filtración parece mostrar nuevos movimientos que sofisticarán las fases en los que no podamos ir pegando tiros a pecho descubierto: concretamente, desplazarse por el escenario a ras de suelo, arrastrándose como una serpiente. ¿Hasta qué punto 'GTA' va a incluir este tipo de movimientos?

Mandanga sobrenatural

Dado que este tipo de elementos siempre han figurado como extras o easter eggs en juegos previos de la saga, puede que lo que se ha visto en la filtración entre dentro de la categoría del spoiler. Aún así, allá va: algunos diálogos hablan de casas encantadas, robots sexuales, voces de procedencia desconocida y una vieja momificada. Y, cómo no, OVNIs (eterna presencia no oficial en los 'GTA') y el Skunk Ape, el Bigfoot de Florida, del que ya se tuvieron (difusas) noticias en el pasado