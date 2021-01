'Resident Evil: Village' llegará en mayo y puedes ir abriendo boca con una demo ya disponible para PS5

Muchos jugadores esperaban revelaciones espectaculares para festejar el 25 aniversario de la franquicia de survival horrors de Capcom, y finalmente la cosa no ha sido revolucionaria. Pero sí que hemos podido catar un breve gameplay, algunos detalles argumentales, se ha desvelado qué es 'Re:Verse' y ya tenemos una fecha de lanzamiento. El nuevo juego de la serie llegará el 7 de mayo de 2021, no solo para las anunciadas PC, PS4 y Xbox One, sino también para PS5 y Xbox Series X y S, vía actualización desde el día 1.

Y lo mejor: se podrán experimentar parte de los horrores que nos esperan en el siniestro castillo de Europa del Este donde se desarrolla la acción con una demo exclusiva de Playstation 5 ya disponible y titulada 'Maiden'. En ella, un personaje femenino de relación desconocida con Ethan Winters tendrá que abrirse paso por el castillo en un minijuego sin combates ni encuentros con monstruos. Más adelante, a lo largo de la primavera, llegarán otras demos para el resto de los sistemas.

Por supuesto, el núcleo de la presentación han sido los detalles sobre el futuro 'Resident Evil: Village'. En un juego de perspectiva en primera persona, como el celebrado 'Resident Evil 7', daremos vida de nuevo a Ethan Winters, adentrándose en un castillo en el este de Europa en busca de su hija secuestrada. Allí se enfrentará a monstruos de todo tipo, aunque la presentación se ha detenido especialmente en un grupo de vampiresas que se transforman en nubes de insectos y en la ya famosa vampiresa gigante, de la que seguimos sin saber gran cosa.

Además de incidir en la decoración y la atmósfera del lujoso castillo gótico, la sección de gameplay ha mostrado algunas estrategias de combate, como la distracción de los enemigos provocando explosiones, o la importancia de los bloqueos y los patadones para alejar a los enemigos y ganar espacio para disparar. También se nos ha presentado al nuevo mercader que nos proporcionará equipo y medicamentos, al estilo del 'Resident Evil 4': un orondo y risueño comerciante en carromato apodado 'El Duque'.

Otros productos netamente 'Resident'

Hablando de 'Resident Evil 4', no se ha anunciado el esperado remake del juego que llevó definitivamente a la franquicia a los terrenos de la acción trepidante, pero sí que nos hemos reencontrado con un par de personajes, Claire y Leon, años después de lo sucedido en aquel juego. Será en 'Resident Evil: Oscuridad infinita' serie de animación CGI que llegará en exclusiva a Netflix en algún momento de 2021.

Y finalmente, se ha desvelado la naturaleza de la inscripción en una beta disponible desde hace unos días en la web de Capcom. La semana que viene llegará la primera beta cerrada de 'Re:Verse', un multijugador competitivo en el que los participantes podrán encarnar a personajes y monstruos míticos de la franquicia, en una encarnizada batalla que podrán disfrutar gratis más adelante los poseedores de 'Village'.