'PUBG vs Fortnite', el alucinante corto que resume de forma perfecta la rivalidad más grande de los últimos tiempos

¿Cuál es el mejor battle royale? Difícil pregunta ¿verdad? Bueno, podríamos entrar en la ahora eterna discusión de que sí 'PUBG' es mejor que 'Fortnite' o viceversa, pero aquí no faltaría el que diga que uno es más popular que el otro y por ello no es mejor. Ok, pues como no queremos entrar en esa discusión, y además ya se ha hablado mucho de ello, hoy los enfrentaremos de una forma más divertida y cómica a través de un corto live action.

Los chicos de Nukazooka, quienes son especialistas en crear vídeos live action de videojuegos, han creado un hilarante vídeo que lleva esta rivalidad a un sólo campo de batalla, donde los fans de cada juego sabrán identificar las referencias y de paso, parodiar las situaciones en lo que sería el más grande battle royale de la historia: 'PUBG vs Fortnite'.

Dos battle royal, una sola (y absurda) batalla

Si nos centramos un momento en la producción, sin duda se trata de un gran trabajo que logra recoger la esencia de cada juego, ofreciendo guiños en forma de homenaje y hasta detalles ocultos que sólo los más fans podrán reconocer.

En el corto encontraremos desde los sartenes de 'PUBG', hasta los misiles teledirigidos de 'Fortnite', pasando por la granada musical y hasta los magníficos detalles de la construcción. Vamos, se trata de un trabajo de fans hecho para los fans, donde se busca dejar por un momento la rivalidad y divertirse en este supuesto universo donde se mezclan las batallas de 'PUBG' y 'Fortnite'.

Pero lo que puede resultar más divertido, más allá de las referencias de cada juego, son las situaciones a las que nos hemos enfrentado cuando estamos en batalla, como los viajes en cohete de 'Fortnite', los combates cuerpo a cuerpo en 'PUBG', o el clásico "Sorry my game crashed".

Sí, una batalla épica que sólo podría suceder en este universo ficticio donde sólo hay espacio para un ganador.

