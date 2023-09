Un padre le ha construido a su hijo un PC gaming de 3.000 euros. Todo para terminar jugando a 'Fortnite'

"Le prometí a mi hijo de 16 años que si lo hacía bien en el cole le compraría un nuevo ordenador". Así comienza el relato de un padre que pedía ayuda en Reddit para configurar ese PC con el que pensaba premiar a su vástago.

El joven al final se portó, y tras completar el curso investigó y le hizo una lista de componentes con la que afirmaba que "ese PC sería el mejor y le duraría más de cuatro años". El coste final del conjunto (monitor incluido) superaba los 3.000 dólares, pero la sorpresa vino cuando se reveló qué juego era el favorito de su hijo.

El padre quiso preguntar si la configuración que le había dado su hijo sería la adecuada. "No es tanto la cantidad en sí, sino "no gastemos dinero si no hay necesidad". La lista de componentes es la siguiente:

Caja : BeQuiet Pure Base 500DX (100 dólares)

: BeQuiet Pure Base 500DX (100 dólares) Placa Base : MSI MPG B650 Edge WIFI (220 dólares)

: MSI MPG B650 Edge WIFI (220 dólares) CPU : AMD Ryzen 7800x3d 4.2 Ghz (380 dólares)

: AMD Ryzen 7800x3d 4.2 Ghz (380 dólares) GPU : Gigabyte 4090 Gaming 24GB GDDR6X (1.650 dólares)

: Gigabyte 4090 Gaming 24GB GDDR6X (1.650 dólares) Memoria : G.Skill Trident Z5 Neo 32GB DDR5 6000 (120 dólares)

: G.Skill Trident Z5 Neo 32GB DDR5 6000 (120 dólares) Disco duro : Kingston KC3000 2TB M.2 (100 dólares)

: Kingston KC3000 2TB M.2 (100 dólares) Fuente de alimentación : Corsair RM1000x Shift 1000W (240 dólares)

: Corsair RM1000x Shift 1000W (240 dólares) Enfriador : Noctua NH-D15 Chromax.black (100 dólares)

: Noctua NH-D15 Chromax.black (100 dólares) Monitor: Gigabyte M28U IPS 28”, Samsung Odyssey G 7 IPS 28” o LG UltraGear 27GR93U-B IPS 27” (500 dólares)

La configuración corresponde a un equipo ambicioso, y está coronada por esa espectacular NVIDIA GeForce RTX 4090 que supone casi la mitad del presupuesto y que es la tarjeta gráfica de consumo más potente y cara del mercado.

Estamos pues ante un PC gaming preparado para disfrutar con soltura de todo tipo de videojuegos incluso a resoluciones 4K gracias a esa tarjeta gráfica, pero el padre daba un dato sorprendente al final de su exposición: "juega solo un juego con sus amigos en el que construye estructuras de madera y dispara a otra gente. Parece de dibujos animados y a veces se enfada mucho".

Aunque no especifica el juego concreto, parece claro que se trata de Fortnite, un videojuego que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de los últimos años pero que tiene una peculiaridad: no es nada exigente con los recursos del PC para jugarlo. En Epic Games indican que basta con gráficos integrados para jugarlo (Intel HD 4000 / AMD Radeon Vega 8) y que el sistema recomendado debería tener una NVIDIA GTX 960 que se puede conseguir por apenas 120 euros.

Es cierto que hay una configuración de "Calidad Élite" en la que se recomienda una RTX 3070 o una Radeon RX 6700 XT, pero incluso en ese caso el coste de las tarjetas gráficas recomendadas como de otros componentes como la CPU o la memoria es sensiblemente inferior al presupuesto manejado por el joven.

La configuración por tanto es desproporcionada para jugar a Fortnite, pero también es cierto que ese equipo le dará margen de maniobra sobrado para jugar a cualquier otro juego —incluso los más exigentes— durante muchos años. Dicho lo cual, si quería jugar solo a Fortnite, el ahorro para un PC (o portátil) gaming podía haber sido notable.

