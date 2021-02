NVIDIA GeForce Now suma y sigue: ya es compatible con Google Chrome y ofrece soporte oficial para los Mac con chips M1

NVIDIA sigue apostando fuerte por GeForce Now, su plataforma de streaming de videojuegos en la nube. Después de lanzar la compatibilidad con Safari en iPhone y iPad a través de una webapp, la compañía ha decidido algo parecido con Google Chrome en Windows y Mac. Y es que GeForce Now ya es accesible desde el navegador, ergo no es necesario descargar la app como sí lo era hasta ahora.

Esta función que, por cierto, se encuentra en fase beta, no es la única novedad interesante que llega al servicio, sino que en la versión 2.0.27 también se ha añadido soporte oficial para los Mac con procesadores M1. Cierto es que dicha app no será tan necesaria ahora que GeForce Now es accesible desde el navegador, pero nunca está de más que aquellos que quieran tener la app instalada puedan tenerla sin problema.

GeForce Now sigue expandiéndose

Interfaz de GeForce Now en Google Chrome.

El soporte de GeForce Now para el navegador no llega solo. NVIDIA ha implementado una opción bastante útil: los marcadores y atajos. Por un lado, al abrir un juego podemos guardar la URL en la barra de favoritos, lo que permité lanzarlo rápidamente y ahorrarnos el paso de abrir la web, buscarlo, etc. De hecho, sería posible crear una carpeta de marcadores llamada "Juegos" y guardarlos todos ahí.

Por otro lado, al seleccionar el juego que queremos lanzar nos aparecerá un botón llamado "Atajo". A nosotros no nos aparece por ahora, pero según explican desde NVIDIA, esta opción permite crear un acceso directo al juego directamente en el escritorio de nuestro ordenador. Cuando lo hayamos creado, simplemente habrá que darle click y el juego se lanzará inmediatamente.

Sobre si funciona con navegadores basados en Chromium, como Google Chrome, parece que por ahora no. Nosotros podemos jugar en Google Chrome, pero no en el nuevo Microsoft Edge. Además, NVIDIA menciona expresamente a Google Chrome para Windows y Mac, pero no hace mención a Linux, por ejemplo. En ese sentido, afirman que "en otras plataformas [GeForce Now] puede funcionar, pero no están soportadas".

Dicho lo cual, cabe recordar que NVIDIA GeForce Now es un servicio gratuito, pero a medias. Las cuentas gratuitas pueden jugar en sesiones de una hora, tienen acceso estándar y no tienen RTX activado. Las cuentas Fundadores, por su parte, valen 27,45 euros cada seis meses, tienen acceso prioritario y tienen el trazado de rayos activado en los juegos compatibles.

Más información | NVIDIA