Google capará Chromium, y eso plantea el debate sobre la necesidad de un Chromium que sea Open Source de verdad

El próximo 15 de marzo los proyectos basados en el navegador Chromium dejarán de tener acceso a varias de sus APIs, que serán privadas y que afectan por ejemplo a la geolocalización o a la sincronización de cuentas de Google.

La situación nos recuerda que Chromium, como Android, no era tan Open Source como podría pensarse. Muchos usuarios y desarrolladores de Linux protestan ahora por una decisión que les afecta especialmente, pero que también tiene impacto sobre proyectos como Microsoft Edge, Brave o Vivaldi.

Quizás sea el momento de tener un Chromium realmente Open Source

Como explican en ZDNet, la decisión de Google ha hecho que varios de los responsables del desarrollo de distribuciones Linux se sientan bastante decepcionados.

Tom Callaway, que gestiona el paquete de Chromium en Fedora, explicaba cómo "eso hará que la compilación de Fedora Chromium sea significativamente menos funcional", y el problema será idéntico en cualquier otra distribución que haga uso de Chromium como navegador.

Este desarrollador recordaba cómo Google lleva desde 2013 permitiendo acceso a esas APIs (sincronización de cuentas de Google, geolocalización, 'Click to call', API de Chrome Spelling, Contacts API y Chrome Translate Element) y capa ese acceso no porque quieran tapar un agujero de seguridad, sino porque "quieren que todo el mundo use Chrome".

Comentarios similares llegaban de Eric Hameleers, que se encarga de Chromium en Slackware, y que explicaba que dejará de incluir el navegador en la distribución. "No voy a empaquetar y distribuir Chromium para Slackware si el paquete está capado con la ausencia de logarse en Chrome Sync".

Es cierto que la cuota de Linux es muy baja en comparación con la de sistemas Windows o Mac, pero es que en esos sistemas otras muchas alternativas como Opera, Brave, Microsoft Edge o Vivaldi están basados en Chromium para ofrecer sus prestaciones.

Que Google cape acceso a estas opciones hace que todos ellos se puedan ver afectados en mayor o menor medida, y aunque Microsoft por ejemplo tiene capacidad de reacción —de hecho, eliminaron o modificaron 50 características de Chromium al adoptar esta base para su nuevo navegador— otros pueden no tenerla.

La solución podría estar en contar con un Chromium totalmente Open Source que además pudiese ofrecer APIs equivalentes a las que cierra Google (y al resto de las que utiliza) con servicicios equivalentes, pero totalmente Open Source.

En muchos casos eso no es trivial, pero Firefox demuestra que es posible contar con una alternativa totalmente Open Source eficaz y que también facilita el acceso a características como la sincronización de cuentas, marcadores, historial o contraseñas.

Dicho esto, es importante destacar que cuando ese soporte para las APIs de Chromium desaparezca los datos seguirán ahí para los usuarios que hayan usado estas APIs durante todo este tiempo, pero estarán disponibles solo en local.