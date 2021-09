La 'Nintendo Switch 4K' aún no existe, pero los desarrolladores ya están creando juegos para ella según Bloomberg

Hubo cierta decepción cuando Nintendo finalmente presentó su revisión de la Nintendo Switch. Los cambios eran sensibles, sobre todo con su destacable pantalla OLED, pero decepcionantes para todos los que esperaban el soporte de salida de vídeo 4K.

Resulta que esa hipotética 'Nintendo Switch 4K' no está en absoluto descartada: la compañía nipona podría estar preparando su lanzamiento, porque hay casi una docena de empresas de desarrollo de videojuegos que tienen ya un kit de desarrollo para juegos 4K.

Así lo indican en Bloomberg, donde revelan que "empleados de al menos 11 empresas de videojuegos han dicho que sus equipos estaban en posesión del kit de desarrollo 4K de Nintendo para la Switch".

Entre esas empresas está la conocida Zynga, creadora del mítico FarmVille y que curiosamente nunca había desarrollado un videojuego para consolas. Ahora podría dar el salto a este terreno.

A news report on Sept. 30, 2021(JST) falsely claims that Nintendo is supplying tools to drive game development for a Nintendo Switch with 4K support. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to clarify that this report is not true. (1/2)