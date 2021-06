Nintendo en el E3 2021: todas las novedades, nuevos juegos y tráilers

Se va acercando el final del E3 2021 y una de las últimas compañías en pasa por la (digital) feria ha sido Nintendo. La empresa, durante un streaming de 40 minutos del que ya adelantaron que solo juegos (y nada de Switch Pro), ha mostrado una buena cantidad de títulos que podrás encontrar recopilados justo más abajo. Estas han sido todas las novedades de Nintendo en el E3 2021.

Secuela de The Legend of Zelda: Breath of The Wild

Por fin, tras mucho tiempo esperando, hemos podido ver las primeras imágenes de la secuela de uno de los grandes títulos de la Nintendo Switch. Nintendo ha dejado ver las primeras imágenes de la secuela de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', un juego que en algunas fases nos llevará al cielo de Hyrule. Era una de las cosas que esperábamos para este E3 2021. No tenemos fecha más allá de que se lanzará en 2022.

Kazuya llega a Super Smash Bros. Ultimate

El primer vídeo de Nintendo ha estado dedicado a 'Super Smash Bros. Ultimate', que suma un nuevo personaje a su ya enorme catálogo de personajes. Hablamos de Kazuya Mishima, el clásico personaje de 'Tekken' que, finalmente, podremos enfrentar a Kirby, Mario y demás personajes de 'Super Smash Bros'. Llegará el 26 de junio y será contenido descargable de pago.

Life is Strange Remastered Collection y Life is Strange True Colors

Una historia de corte sobrenatural en el que las decisiones tienen un papel importante. 'Life is Strange' no es una franquicia desconocida y ahora sabemos que su nueva edición, 'Life is Strange True Colors' llegará oficialmente a Nintendo Switch el próximo 10 de septiembre. 'Life is Strange Remastered Collection' lo hará a lo largo de este año.

Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud Version

Por sorpresa, Nintendo ha anunciado la llegada del nuevo título de Square Enix, 'Marvel's Guardians of the Galaxy', que llegará a Nintendo Switch el 26 de octubre. Square Enix lo anunció en su propia conferencia del E3 y ahora sabemos que también se podrá jugar en la consola portátil de Nintendo.

Worms Rumble

Lo nuevo de Team 17 aterrizará en Nintendo Switch el próximo 23 de junio, dentro de unos días, vaya. La saga 'Worms' no tiene misterio: un comando de gusanos se enfrenta a otro en un escenario lleno de armas absurdas, destrucción y muchas explosiones, ahora en tiempo real.

Astria Ascending

Un juego en dos dimensiones de tipo combate por turnos con modelados pintados a mano. Tendremos que crear un equipo de semidioses para combatir las fuerzas de mal. No tiene mala pinta, pero no se han desvelado más detalles de la historia. Saldrán en Nintendo Switch el próximo 30 de septiembre.

Two Point Campus

Lo nuevo de SEGA, el sucesor de 'Two Point Hospital', llegará a Switch en 2022. SEGA anunció este juego hace tan solo unos días y ahora sabemos que llegará a la consola de Nintendo. En él tendremos que encargarnos de la gestión de un campus universitario, sus aulas, alumnos, etc.

Super Monkey Ball Banana Mania

La famosa saga cumple 20 años y Nintendo lo celebra con el lanzamiento de 'Super Monkey Ball Banana Mania', una remasterización llena de minijuegos sacados de las ediciones anteriores para "hacer el mono". Lo nuevo de SEGA se podrá comprar el 5 de octubre de 2021.

Mario Party Superstars

Colección de juegos y minijuegos de Nintendo para jugar con hasta tres amigos. Hay 100 minijuegos de la serie 'Mario Party', entre ellos cinco tableros de Nintendo 64. Aunque se podrá jugar en local, también tendrá multijugador online para jugar con personas de todo el mundo. Se lanzará el 29 de octubre y hoy comienzan las pre-reservas.

Metroid Dread

Nueva entrega de la saga 'Metroid', una de las más queridas por la comunidad. El juego vuelve a llevar a Samus a una suerte de nave espacial llena de robots enemigos que intentarán acabar con nosotros. Un juego de aventuras que sigue apostando por los escenarios 2D y que llega con unos gráficos que poco o nada tienen que ver con las anteriores entregas. Se lanzará el 8 de octubre de este año.

Just Dance 2022

El máximo exponente de los juegos para bailar. 'Just Dance 2022', el nuevo título de Ubisoft, llegará a Nintendo Switch el próximo 4 de diciembre, así que ir preparándoos para mover el esqueleto al ritmo de 40 canciones.

Cruis'n Blast

Hasta cuatro jugadores se darán cita en este título de carreras. 'Cruis'n Blast' nos ofrecerá 30 pistas en las que competir usando uno de los tantos coches (tuneados) que estarán disponibles en el juego. Nintendo no ha dado fechas, solamente ha confirmado que estará disponible en otoño.

Dragon Ball Z: Kakarot + New Power Awakens set

No tiene ningún secreto. 'Dragon Ball Z: Kakarot' ha sido uno de los grandes éxitos de la franquicia y ahora aterriza en Switch. No lo hace solo, sino que lo hace con cuatro sagas: Saiyan, Freezer, Célula y Monstruo Bu, así como las batallas contra jefes de 'A New Power Awakens Parte 1 y 2'. Se lanzará el 24 de septiembre.

Mario Golf: Super Rush

Sabemos desde este juego desde hace tiempo, pero hoy Nintendo ha querido aprovechar para enseñar los modos de juego que estarán disponibles, a saber: golf tradicional, golf rápido, batalla de golf y aventura de golf, más todo el contenido gratuito que se lanzará después. Se podrá comprar el 25 de junio y hoy comienza la fase de precompra.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Un juego de rol y aventura en el que tendremos que explorar un mundo enorme, recoger materiales y mejorar a nuestros personajes mientras intentamos sobrevivir a los monstruos que en él pueblan. Un juego de rol en toda regla que tendrá multijugador y llegará el 9 de julio de 2021, aunque habrá una demo el 25 de junio.

WarioWare: Get it Together

Wario está de de vuelta (rodeado de muchos compañeros) en un título con 200 minijuegos (más o menos locos). Cada personaje tiene sus propias habilidades que tendremos que aprovechar para superar los minijuegos a tiempo. Se lanzará el 10 de septiembre y se puede reservar desde hoy.

Shin Megami Tensei V

La nueva entrega de la serie nos lleva a un Tokio postapocalíptico lleno de ángeles y demonios a los que tendremos que repartir estopa. Es un juego de mundo abierto con combates por turnos, tipo 'Final Fantasy', en el que tendremos que formar un equipo de personajes para aprovechar sus sinergias. Se lanzará el 12 de noviembre de 2021.

Danganronpa Decadence

La saga 'Danganronpa' llega a Nintendo Switch, y sí, hablamos de la saga, porque Nintendo ha confirmado que llegan los cuatro juegos en una sola edición: los tres originales y 'Danganronpa S: Ultimate Summer Camp', el minijuego de mesa que ahora pasa a ser un juego independiente. Se lanzará este año, pero sin fecha exacta. Los juegos se podrán conseguir juntos o por separado.

Projet Zero: Maiden of Black Water

También ha habido espacio para las aventuras y el terror en la conferencia de Nintendo Switch. Un juego que promete exploración, algo de tensión e incluso algún que otro susto. Sale este año, así que ve preparando la Camera Obscura para exorcizar a los fantasmas sacándole fotos.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Mario y los Rabbids se vuelven a unir para salvar al universo del caos. Un juego de estrategia que nos permitirá recorrer los escenarios de forma libre. Es un juego que ya estaba anunciado, del que hoy hemos visto nuevas imágenes y que no llegará a Nintendo Switch hasta 2022.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

El famoso juego de guerra táctica llega a Nintendo Switch remasterizado, y de qué manera. Se podrán comprar el próximo 3 de diciembre, aunque las reservas de abren hoy. Este título contempla los dos juegos, 'Advance Wars' y 'Advance Wars 2: Black Hole Rising', que se podrán comprar por separado.

Hyrule Warrios: La era del cataclismo

La nueva expansión de 'Hyrule Warriors' llegará en dos fases, 'Entrega 1 - El latido ancestral' y 'Entrega 2 - El guardián de los recuerdos'. La primera estará disponible el 18 de junio y la segunda a partir de noviembre de 2021. En el vídeo sobre estas líneas podéis ver algunas imágenes.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

El remake del juego llegará el mes que viene. Este narra la historia más antigua de la saga 'Zelda', el origen de todo, y desvela datos como quién creó la espada maestra. Es un juego que ya conocemos y cuyo lanzamiento está fechado para el 16 de julio.

Game & Watch: The Legend of Zelda

Una consola de pequeño formato con tres juegos clásicos de la saga 'Zelda', a saber: 'The Legend of Zelda' (el primero), 'Zelda II: The Adventure of Link' y la versión de Game Boy de 'The Legend of Zelda: Link's Awakening', además de un cuarto minijuego Vermin protagonizado por Link.

Como funciones añadidas, la consola tiene un reloj inspirado en Zelda que podemos jugar (el mapa da la hora y podemos controlar al personaje en él) y un cronómetro inspirado en 'Zelda II' que también podemos jugar. Muy curioso, sin duda. Se lanzará el 12 de noviembre de 2021.

Contenido descargable

Finalmente, Nintendo también ha anunciado el contenido descargable que llegará a Nintendo Switch próximamente. Este incluye 'Tony Hawk Pro Skater 1+2' (25 de junio, reserva hoy), 'Strange Brigade' (hoy) y 'DOOM Eternal: The Ancient Gods - Primera Parte' (hoy).