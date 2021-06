Trailer de la secuela de 'The Legend of Zelda: Breath of The Wild': Nintendo Switch ya tiene nueva superproducción

En una sesión de trailers algo descafeinada, Nintendo no ha tenido problema en convertir en el plato fuerte de su participación en el E3 a la esperadísima secuela de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', que llegará en 2022 (aún no concretan cuándo). Su anuncio coincide con el 35 aniversario de la saga, y por lo que hemos podido ver, la aventura es totalmente continuista con su predecesora.

Link cayendo al vacío de la Hyrule que ya conocemos desde la anterior entrega es la imagen que abre un escueto trailer que ha acompañado a un par de anuncios relacionados con la serie. Uno de ellos es 'Skyward Sword HD', un remake con gráficos de bolsillo de la entrega clásica de Wii, acompañada de unos Joy Cons especiales y su propio amiibo.





Zelda de bolsillo

Además de esta secuela, Nintendo ha mostrado un DLC de 'Hyrule Warriors: La era del cataclismo' que llegará en dos partes, la primera de ellas el 18 de junio. Además, ha enseñado una pequeña consola Game & Watch al estilo de la que lanzó con contenido de S'uper Mario Bros.', pero esta con los tres primeros Zelda includos.