Microsoft contra los emuladores: prohibidos en la Windows Store para la Xbox y Windows 10

La llegada de Windows 10 Creators Update se ha visto acompañada de muchas novedades, algunas buenas y otras, lamentablemente, no tanto. Es el caso de la llegada de los nuevos términos de uso de la Windows Store —actualizada recientemente—, la tienda de aplicaciones de la plataforma Windows 10 que se aplican a PCs, portátiles, tablets, móviles y, cómo no, la Xbox One.

En esos nuevos términos se especifica claramente que no se admitirán en la tienda aplicaciones que emulen otros sistemas de videojuegos. Eso no implica que no puedas instalarla por otros métodos, pero en Microsoft no quieren facilitar el acceso a este tipo de soluciones de emulación.

Windows Store aprieta el lazo

La decisión se conoció gracias a la cuenta de Twitter de NESBox, cuyo desarrollo gratuito Universal Emulator —que emula a la NES, la Super Nintendo o la Sega Mega Drive, entre otras consolas— dejó de estar disponible en la tienda de repente.

Los responsables de NESBox aclararon que aunque no es posible acceder a este desarrollo vía Windows Store sí que es posible disfrutar de la versión para navegadores. Evidentemente también es posible instalar el emulador de forma externa a la Windows Store como descarga independiente, aunque como ya vimos recientemente Microsoft pretende que los usuarios utilicen su tienda de aplicaciones como centro neurálgico de la instalación de aplicaciones.

Microsoft no ha explicado la decisión, y esto podría afectar incluso a emuladores oficiales desarrollados por propietarios tanto del hardware como del software y las licencias de algunos videojuegos. Una decisión singular que desde luego no gustará a todos los que disfrutan de los emuladores en sus PCs, portátiles y consolas.

Vía | ArsTechnica

