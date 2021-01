Microsoft cierra Minecraft Earth, la ambiciosa alternativa a Pokémon Go no ha tenido el éxito que esperaban

Algo más de un año lleva Minecraft Earth disponible para los usuarios y ya ha anunciado su cierre. El próximo 30 de junio el juego de realidad aumentada dejará de funcionar. Un juego de realidad aumentada que en cierto modo nació con la idea de competir con el exitoso Pokémon Go. Las cosas no han ido tan bien como se esperaba y el mundo no se ha llenado de bloques y monstruos virtuales.

El cierre de Minecraft Earth implica que además de no poder descargar más el juego, tampoco se podrá acceder más a él ya que requiere de conexión a Internet para situar los elementos y conectarse a la cuenta del usuario. A partir del 1 de julio de 2021 se borrarán también los datos del usuario.

Si el usuario ha gastado dinero en compras dentro del juego, Microsoft ofrecerá a estos usuarios tokens para la edición Bedrock de Minecraft en dispositivos móviles. Es decir, se podrán gastar los rubies de Minecraft Earth como minecoins en Minecraft Bedrock para comprar ítems o personalizar al personaje. Hay más detalles sobre ello en la página de soporte abierta por Mojang.

Una vez dadas las malas noticias, vienen las buenas. Con tal de cerrar el juego por todo lo alto desde Mojang han enviado una nueva actualización para que el juego sea lo más jugable y divertido posible durante estos próximos seis meses antes del cierre. Para ello han eliminado las compras con dinero real, han reducido los costes para obtener ítems, han reducido los tiempos de construcción y más características.

El juego creado para jugar fuera y con otros

A la situación actual por COVID-19 acusa Mojang (desarrolladora de Microsoft) del cierre de Minecraft Earth. Según indican, el juego fue creado para ser jugado en exteriores y en colaboración con otras personas, exactamente lo que ha impedido COVID-19 durante 2020.

Tras la llegada de la pandemia, desde Microsoft decidieron realizar cambios en el juego para que sea más jugable en interiores y sin tanta colaboración. No parece ser que haya sido suficiente, pues el juego no ha ganado popularidad tras esos cambios y ha perdido tanto interés por parte de los jugadores que han tenido que llegar al punto de cerrarlo.

Las cosas sin embargo contrastan de pleno con Pokémon Go. El juego de Niantic-Nintendo también es un juego de exteriores y colaborativo y la pandemia no solo no ha reducido su popularidad, sino que le está haciendo ganar más dinero que nunca. Pokémon Go también se adaptó a la nueva situación, y está batiendo récord tras récord en ingresos y popularidad.

Más información | Minecraft