La SNES Mini llega al mercado y vuelve a agotarse mientras los especuladores intentan hacer negocio

Tras el éxito de la NES Mini, la SNES Mini sale hoy a la venta en medio mundo... al menos en teoría. Y es que, si no has reservado previamente una unidad, es muy difícil que hoy puedas comprarla: casi todas las tiendas, tanto físicas como online, tienen colgado el cartel de "fuera de stock".

No se puede decir que sea una sorpresa: la NES Mini vendió más de 1,5 millones de unidades (y habría vendido muchas más de no haber tenido un stock tan limitado). Para la SNES Mini, y a pesar de que Nintendo confirmó que fabricarían todavía más, esperábamos un fenómeno similar. Y así ha sido: se repiten los problemas de stock... y los que intentan aprovechar la reventa.

Algunos problemas con las reservas...

El pasado verano las tiendas de electrónica comenzaron a aceptar reservas, pero no parece que todas hayan calculado bien, y algunos clientes están experimentando retrasos o hasta cancelaciones de sus pedidos.

PCComponentes, y según quejas que se pueden ver en las redes sociales desde mediados de septiembre, está anulando algunos pedidos. "Debido a la gran demanda que ha generado el producto y la poca disponibilidad por parte del fabricante, no vamos a ser capaces de hacer frente a las reservas que tenemos y nos hemos visto obligados a cancelarlas", explicaban a un cliente enfadado.

El Corte Inglés fue una de las tiendas que más tiempo mantuvo abiertas las reservas, pero algunos clientes están recibiendo avisos de que el envío se retrasará hasta mediados de octubre.

Reservar una SNES Mini con ECI en julio, pagando además envío, y que me digan que se va a retrasar después de haber cobrado... pues bien. :/ pic.twitter.com/Ykz8unfqZs — Lt. Myles (@Bad_Spencer) 27 de septiembre de 2017

Y gente, como siempre, intentando hacer negocio

"Recomiendo insistentemente que no paguéis de más por una SNES Classic en las páginas web de subastas. Nadie debería tener que pagar más de 79,99 dólares", decía el presidente de Nintendo America no hace mucho. Además, confirmaba que habían aumentado la producción de la SNES Mini. ¿El problema? Que, debido a la alta demanda y a la gente que quiere hacer negocio con la especulación, no parecen haber sido suficientes unidades.

En Amazon, por ejemplo, la tienda ya no ofrece la consola pero sí otros vendedores a precios que oscilan entre los 129 euros y 290 euros. ¿De verdad están vendiendo unidades? Imposible de saber ya que Amazon no ofrece dicha información, pero mientras redactaba este artículo, algunas unidades que estaban por 119 euros han desaparecido de la página. El precio oficial, no lo olvidemos, es de 79,99 euros.

El panorama en eBay es parecido: consolas que rondan los 130 euros en el mejor de los casos, y subastas que empiezan más baratas pero que seguramente acabarán con un precio similar. Incluso hay otros usuarios que venden tickets de reserva (a un precio 50 euros más caro de lo que ellos pagaron). ¿Se están vendiendo? En este caso, parece que sí: según podemos ver en la propia plataforma, alguien ha pagado 99 euros por una, otra persona 115 euros por otra...

Snes Mini vendidas desde eBay en España

¿Cómo conseguir una SNES Mini hoy?

La pregunta del millón y la respuesta es... que va a estar difícil. Consulta a las tiendas cercanas por si alguna ha recibido stock de más (en Twitter se puede ver, por ejemplo, el caso de un Carrefour en Gijón) o alguna cancelación de última hora. Estate atento también a las páginas de reservas de las principales tiendas online ya que a veces reponen stock de forma inesperada por cancelaciones u otros motivos, aunque parece poco probable que hoy vayan a aparecer muchas unidades.

¿Pagar de más a los especuladores? Bueno, eso ya es decisión de cada uno, pero tampoco descartes que Nintendo siga sirviendo nuevas remesas. De hecho, la compañía anunció a mediados de este mes que ampliarían el periodo de venta de la SNES Mini (suponemos que además reponiendo stock) y que en 2018 volverían a ofrecer la NES Mini para aquellos que se quedaron sin su unidad. Veremos qué ocurre con la SNES Mini.