Los jugadores de este MMO llevaban 70 días en guerra. Nueve millones de bajas después, los devs han tenido que intervenir

Imagina un MMO (juego multijugador masivo online) que simula una guerra a una escala tan absurdamente realista que cada partida dura días. Ese juego existe y su nombre es 'Foxhole'. Es posible que no te suene porque no es un MMO tan jugado como 'WoW', 'EVE Online' (a.k.a. el juego del Excel), 'Destiny 2' o 'TESO', pero tiene una fiel comunidad de entre 4.000 y 5.000 jugadores diarios que, esta vez, han vivido demasiado.

Llevaban tanto tiempo en la misma guerra que los desarrolladores han tenido que intervenir para terminar la partida de una vez por todas. Y lo más gracioso es que no servido para nada.

Foxhole. Este MMO se lanzó en el año 2017 y su propuesta es sencilla. Jugar, no tanto. Cada servidor acoge una guerra persistente que continúa hasta que uno de los dos bandos (Colonials o Guardians) gana. Cada jugador es un soldado con un rol no predeterminado y la cooperación es vital. Hasta el punto de que si no hay jugadores dedicados a fabricar tanques, balas, o bombas no hay tanques, balas o bombas que valgan.

Tiene que haber uno que recoja recursos, otro que los lleve a las refinerías, otro que fabrique las balas, otro que las transporte al frente de forma coordinada, se entiende la idea. De nada sirve coger un fusil y tirar hacia delante, esto no es un 'Call of Duty'. Es un juego brutal, de esos juegos complejos que requieren planificación, coordinación y cierta cabeza. Para hacernos una idea de su magnitud, ha llegado a haber huelgas dentro del juego para protestar contra los desarrolladores. Foxhole es ese tipo de experiencia.

Guerra 9. El mapa está dividido en regiones. Conquistar cada región da puntos de victoria. El bando que consigue antes cierta cantidad de puntos gana la partida. Fácil. La cosa es que la Guerra 9 del servidor Charlie se ha alargado más de la cuenta. Hasta la fecha, la Guerra 100 había sido la más larga (55 días) y la Guerra 117 la más letal (7,6 millones de bajas). Guerra 9 ha superado esos dos récords con 71 días de duración y más de nueve millones de bajas.

Los jugadores no parecían ser capaces de avanzar. Las zonas centrales eran capturadas y recapturadas constantemente, por lo que la partida se encontraba en un punto muerto que, evidentemente, supone un problema. Así pues, el estudio decidió tomar cartas en el asunto.

Eh, vamos terminando. A través del servidor oficial de Discord del juego, el estudio, Siege Camp, anunció que iba a reducir gradualmente los puntos de victoria necesarios para ganar. El objetivo era claro: terminar la guerra y comenzar una nueva, una en la que los nuevos jugadores pudieran empezar desde cero, aprender las mecánicas y entender la partida. Imagina entrar de nuevas a un juego y encontrarte con una partida que lleva 70 días en marcha y en la que estáis mil y pico personas trabajando cual reloj suizo fabricando bombas y tú, que todavía no sabes ni moverte.

Victoria. La idea era buena, pero también resultó ser innecesaria. El anuncio se hizo el 27 de enero, pero el 29 los Colonials se organizaron, hicieron una última incursión en territorio enemigo yendo con todo y ganaron. Eso lleva a pensar si esta guerra no podría haberse terminado antes. Quizá el saber que la partida iba a terminar igualmente fue la chispa que encendió la llama de la valentía necesaria para arremeter con todo.

