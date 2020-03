HBO adaptará 'The Last of Us' en una serie a manos del creador de 'Chernobyl' y el propio guionista del juego

Es uno de los juegos emblemáticos de la actual generación de consolas (y la anterior: el juego salió originariamente en PS3), y su secuela, prevista para mayo de 2020, uno de los últimos campanazos comerciales de Playstation 4 antes del salto a la próxima generación a finales de año. Ahora será, también, una serie para HBO con equipo creativo encabezado por Craig Mazin, creador de 'Chernobyl', y Neil Druckmann, el propio guionista y director creativo del juego.

Según informa The Hollywood Reporter, HBO trabajará muy estrechamente con Naughty Dog, estudio desarrollador del juego. Evan Wells, presidente del mismo, será productor ejecutivo junto a Carolyn Strauss, y supervisando la adaptación estará Sony Pictures Television, dando el pistoletazo de salida a PlayStation Productions, que pone en pie así su primera serie de televisión.

Mazin, que se declara ferviente admirador del juego, ha manifestado que “Neil Druckmann es sin lugar a dudas uno de los mejores narradores del medio de los videojuegos, y 'The Last of Us' es su obra maestra. Tener la oportunidad de adaptar su impresionante trabajo ha sido un sueño para mí durante años, y es un auténtico honor hacerlo en colaboración con Neil.”

Un juego que marcó época

Pese a ser un juego reciente, de 2013, un merecido halo mítico rodea a esta producción de Naughty Dog, estudio también responsable de 'Uncharted' y que se caracteriza por hacer unos títulos muy sólidos, accesibles y de narrativa abiertamente cinematográfica. En este caso, contó una historia post-apocalíptica protagonizada por una singular pareja, el endurecido Joel y la adolescente Ellie -que podría tener el secreto de la cura de la pandemia que ha diezmado a la especie humana-, que intentan sobrevivir en un mundo plagado de peligros.

Con 17 millones de copias vendidas entre sus versiones de Playstation 3 y la remasterizada de Playstation 4, 'The Last of Us' es uno de los juegos exclusivos abanderados de Sony. Si la adaptación funciona tan bien como promete sobre el papel, puede suponer el principio de una larga serie de proyectos para PlayStation Productions. Afirma Chris Parnell, copresidente de Sony Pictures Television Studios, que hay muchos otros proyectos encima de la mesa para seguir generando contenidos.