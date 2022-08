'Guild Wars 2' ya tiene fecha de llegada a Steam y es justo lo que necesitaba para demostrar (aún más) su valía como MMORPG

Aunque todavía no ha llegado el 'WoW Killer' del que tanto se ha hablado a lo largo de los años, hay un buen puñado de juegos que pueden hacerle buena competencia. Para algunos, es 'Final Fantasy XIV', que tiene el lastre de ser de suscripción y no estar traducido al español. Para otros, es 'Guild Wars 2', un rara avis en el mundo de los MMORPG.

El título de ArenaNet tiene una década de vida. Primero como juego de pago, luego como free to play con expansiones de pago, pero siempre bajo el paraguas de su propio launcher. Sabíamos que la empresa tenía intención de lanzar el juego en Steam y, por fin, ese momento tiene fecha: 23 de agosto. Una fecha que podría suponer todo un puñetazo sobre la mesa en el mundillo de los MMORPG.

Las claves de 'Guild Wars 2'

'Guild Wars 2' se lanzó el 28 de agosto de 2012 y la idea de ArenaNet era plantarle cara a 'World of Warcraft' ofreciendo a los jugadores la posibilidad de pagar una vez y olvidarse de la suscripción. Mucho ha llovido desde entonces y 'Guild Wars 2' ha mejorado mucho con el paso del tiempo. Lo dice alguien que le ha echado horas y horas al título.

Esa misma idea se repite a día de hoy. Aunque ahora 'Guild Wars 2' es un juego free to play, los jugadores de pago solamente tienen que preocuparse de comprar las expansiones que vayan saliendo (tres, hasta el momento), así como los mundos vivientes (que son una especie de historias adicionales que enlazan las expansiones entre sí y que puedes jugar gratis si juegas en el momento oportuno).

También es interesante su sistema de creación de personajes. Hay varias razas y todas son igualmente válidas a la hora de elegir clase. No hay diferencia más allá de la estética y la zona en la que empiezas la aventura. Además, todas las clases pueden tener configuraciones de tanque, healer o DPS con el equipamiento y las habilidades adecuadas. No te "encierra" en una posición, sino que da mucha libertad.

En cuanto a jugabilidad, 'Guild Wars 2' tiene un gameplay muy bueno. El combate es entretenido, fomenta la exploración (y es clave en el juego) y tiene muchísimo contenido endgame que puedes hacer a tu propio ritmo. Ese es uno de sus puntos fuertes. El juego no está constantemente obligándote a subir el equipo para ser mejor (jugador de 'Lost Ark' por aquí), sino que una vez llegas al nivel 80 (el máximo), puedes conseguir el mejor equipo disponible y hacer contenido endgame.

Explorar el mapa tiene su recompensa.

Hay raids, fractales de la niebla (como mazmorras), jefes de mundo y misiones de mundo que hacer con otros jugadores y que aparecen en el mapa sin más, así como un modo PvP del que destaca el modo mundo contra mundo, en el que dos servidores se enfrentan entre sí en enormes batallas campales. Contenido hay para dar y regalar.

Es, en definitiva, un buen juego. Hasta hace poco, uno de sus lastres era que usaba DirectX 9, lo que se traducía en un rendimiento lejos de lo que tenemos hasta ahora. Sin embargo, desde hace unos meses el juego es compatible con DirectX 11 y el cambio ha sido abismal. Yo, personalmente, he jugado con ambas opciones y el rendimiento bajo DirectX 11 es completamente diferente.

No es un juego perfecto, ni mucho menos. La historia tiene poca profundidad, el lore no es tan profundo como el de 'World of Warcraft' y las habilidades del personaje están ligadas a las armas que use y no al personaje, pero en cuanto a jugabilidad, mapeado, mecánicas, contenido y comunidad, 'Guild Wars 2' es, perfectamente, uno de los mejores exponentes del género.

La llegada a Steam le puede sentar muy bien

El "problema" que ha tenido siempre 'Guild Wars 2' es que solo era accesible a través de su propio launcher. Eso dificulta que los usuarios lo encuentren y puedan probarlo. Por eso su llegada a Steam es importante, porque abre el juego a una enorme cantidad de jugadores que, hasta ahora, no lo conocían.

Steam tiene un potente sistema de recomendaciones basadas en gustos y, por si fuera poco, la llegada del juego a esta plataforma permitirá que los jugadores que usen el launcher y la versión de Steam jueguen en los mismos servidores. Ojo, importante: las cuentas ya creadas de 'Guild Wars 2' no se pueden vincular a Steam y viceversa.

Las tres expansiones actuales se pueden comprar juntas en un único pack.

Ahora, una década después, con una comunidad bien asentada y habiendo sobrevivido a ser un MMORPG sin suscripción, es cuando 'Guild Wars 2' se enfrenta a su prueba de fuego. Ahora hay un sistema de valoraciones (vía Steam), comentarios, jugadores nuevos y mucha competencia. Por eso ha tardado tanto en llegar y por eso este momento es importante para 'Guild Wars 2', aunque tiene todos los ingredientes para funcionar bien.

En ese sentido, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta:

'Guild Wars 2' se lanzará en Steam el 23 de agosto a las 21:00, hora peninsular española.

El juego es free to play y las cuentas free to play de Steam tendrán las mismas restricciones que las creadas en la web del juego.

Las expansiones ('Hearth of Thorns', 'Path of Fire' y 'End of Dragons') se tienen que comprar por separado. Habrá una colección completa que incluirá todas las expansiones, así como las temporadas de mundo viviente 2-5. La primera es gratis para todo el mundo.

La compañía ha hecho algunos ajustes en el juego para recibir a los jugadores nuevos, como mejorar el ritmo de subida de nivel, una prueba gratuita de la montura Raptor, que se desbloqueará permanente en la expansión 'Path of Fire', rediseño de jefes y mazmorras, mejores recompensas y divisas simplificadas. Todo ello para hacer más fácil el aterrizaje de los nuevos jugadores.