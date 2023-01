Google tiene un regalo antes de dejar morir Stadia: su mando queda libre de ataduras

Que Google anunciase el cierre de Stadia no fue más que una lápida más en el enorme cementerio de productos que de Google que pasan a mejor vida. No obstante, en el caso de su plataforma de juego en la nube, el comportamiento ha sido ejemplar: se ha devuelto el dinero íntegro del hardware y juegos.

Quedaba una víctima colateral en todo este lío: los mandos. Stadia nació con un mando exclusivo que no podía usarse en otras plataformas. Esto está a punto de cambiar, para beneficio de todos los que apostaron por el servicio de Google.

We've also got Bluetooth news: next week we'll be releasing a self-serve tool to enable Bluetooth connections on your Stadia Controller.



We'll share details here on release. pic.twitter.com/6vYomngfmA