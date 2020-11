Google Stadia llegará a iOS "en las próximas semanas": será posible jugar en streaming a través del navegador

Parece que el juego en streaming comienza a abrirse paso en iOS a pesar de las duras restricciones de Apple. Ayer mismo NVIDIA confirmó que GeForce Now aterrizaba oficialmente en el sistema operativo de los iPhone, pero no con una app nativa, sino con una aplicación web progresiva (PWA). Ahora le toca el turno a Google, que ha asegurado que seguirá este mismo camino para llevar Google Stadia a iOS.

Sin mojarse en exceso con la fecha, Google afirma que la primera fase de la PWA de Google Stadia "se lanzará en las próximas semanas". La idea, aseguran, es comprobar el rendimiento y añadir más funciones para, posteriormente, llevar su plataforma de juego en streaming a todos los dispositivos de Apple que, al menos por ahora, no tienen soporte oficial.

Que Google Stadia funcione en el navegador no es algo realmente nuevo. Hace algunas semanas, Zach Knox, un desarrollador, lanzó una app llamada Stadium que, básicamente, era un navegador que permitía autenticarse sin el user agent y, por lo tanto, servía para lanzar Stadia. Incluso tenía soporte para mandos. Sin embargo, Stadium fue eliminada de la App Store poco tiempo después.

El motivo, esgrimieron desde Apple, era que Stadium está "extendiendo webKit" implementándolo en el framework nativo de GameController, algo necesario para hacer la app compatible con los mandos Bluetooth. No parece que eso vaya en contra de las directrices de la App Store, según el desarrollador, pero sea como fuere, la app fue eliminada.

Actualmente, Google Stadia en iOS es poco más que una plataforma de gestión y descubrimiento de juegos. La app permite comprar títulos, acceder a la biblioteca e iniciar los juegos en los dispositivos compatibles de forma remota, pero no jugar como tal. A lo largo de las próximas semanas se debería lanzar la primera versión de la aplicación web progresiva, a través de la cual sí será posible jugar como normalmente.

As you might have heard, the first phase of iOS support is coming to Stadia! Stay tuned for more to come. https://t.co/RECHwxl5Iz pic.twitter.com/Yj8bFaAG3R