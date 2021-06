Los ganadores, los perdedores y las grandes sorpresas del E3 2021

Toca hacer retrospectiva de lo que ha sido el E3. Nos hemos llevado unos cuantos anuncios espectaculares, alguna pequeña decepción y un puñado de sorpresas, y para recogerlas hemos llamado a alguno de los mayores expertos en videojuegos de Webedia y echar la vista atrás. Muchos de ellos coinciden, pero también hay voces discordantes.

Parece haber cierta opinión común de que Microsoft se ha llevado el gato al agua este año con su potenciación de la propuesta del Game Pass, pero las decepciones y los perdedores han sido mucho más variados. Esto es lo que nos ha parecido el E3, y recuerda que son solo unas cuantas opiniones. Déjanos la tuya en los comentarios.

Los ganadores

Álvaro Castellanos (3DJuegos) - @ACastellano3DJ: La única compañía que ha sabido tomárselo debidamente en serio ha sido Xbox, que ha puesto toda la carne en el asador. Era una puesta en escena importante para los de Redmond, prácticamente una final de Champions. Conscientes de que su foco de atención está puesto en Xbox Game Pass, Phil Spencer, Todd Howard y Pete Hines desfilaron por una conferencia en la que lo apostaron todo a una única carta. Esta partida, sin embargo, no está sujeta al azar: Todo estaba atado y bien atado y tenemos campeón.

César Muela (Xataka) - @cesarmuela: Para mí lo mejor ha sido ver que se difuminan las líneas de jugar en consola vs jugar en PC. Se habla de jugar, simplemente, y creo que eso es importante porque con el tiempo se quitarán las limitaciones impuestas por un hardware concreto. Con propuestas como Game Pass de Microsoft, gran ganador del E3, se confirma que el streaming y la nube serán cruciales en los próximos años y que abrirán muchísimas posibilidades que a día de hoy ni nos imaginamos.

Cosas como reservar un juego y esperar a que te llegue a casa pasarán a la historia cuando simplemente lo tengas disponible el día de lanzamiento en tu servicio de suscripción, que es en lo que hizo hincapié Microsoft en su presentación. Creo que este E3 ha sido eso: vamos a jugar y ya veremos dónde, que es un cambio de paradigma brutal. Parece que en los próximos años seremos menos de PlayStation o de Xbox y seremos más de juegos o servicios de suscripción concretos.

Por supuesto que seguirá habiendo exclusivos de consolas, y ahí Nintendo es la que más fiel sigue a sus franquicias, sobre todo con el bombazo de 'Zelda Breath of the Wild 2', pero creo que en la industria parece haber un consenso: ¿por qué conformarse con el público de una plataforma cuando puedes ir a por el público de todas? Por lo demás, me quedo con 'Age of Empires IV' y dos juegos a los que les tengo muchas ganas: 'The Outer Worlds 2' y 'Dying Light 2'.

Frankie MB (Vida Extra) - @FrankieMuBert: Había muchos motivos para estar ilusionado con el regreso de la mayor feria del videojuego, y no se trataba únicamente de la sonada ausencia del año pasado: el nuevo 'The Legend of Zelda', 'Starfield' o el regreso de 'Age of Empires' resonaban con fuerza entre lo más esperado, y lo mostrado no solo supo alcanzar nuestras expectativas, que no eran pocas, sino también ilusionarnos con lo que está por venir y adelantar un 2022 que, desde hoy, se posiciona como un año glorioso para el videojuego.

Y pese a que, de nuevo, Nintendo supo canalizar la esencia de sus sagas durante su evento, tengo claro quien es el verdadero ganador y por qué: Microsoft ha sacado la artillería pesada con el Xbox Game Pass, ha desatado un calendario de lanzamientos brutal con 'Halo' u 'Forza Horizon' como caballos de batalla y, además, ha comenzado a blindar las licencias de Bethesda. Y eso, se mire como se mire, posiciona su Netflix de los videojuegos como el "producto estrella" del evento y le da un valor que hoy ya es complicado de medir.

Javier Pastor (Xataka) - @javipas: Más que un juego, creo que lo más relevante que se hemos descubierto este año en el E3 ha sido la confirmación (o más bien, reconfirmación) de que Game Pass es el verdadero protagonista de toda la estrategia de Microsoft y su división Xbox en el futuro. Que sí, que los juegos importan y los exclusivos están muy bien, pero cuando sabes que muchos de ellos vas a tenerlos desde el día uno en Game Pass queda claro que Microsoft quiere que todo el mundo se apunte a un servicio que puede acabar convirtiéndole en un gigante absoluto del mundo del entretenimiento.

Jose García (Xataka) - @JoseDextro: Para mí, lo mejor del E3 ha sido el empujón que ha recibido Game Pass. Microsoft salió al escenario y los juegos empezaron a desfilar uno detrás de otro, sin parar, y daba gusto ver la presentación y saber que, como usuario de Game Pass en PC, la inmensa mayoría de esos juegos los voy a tener disponibles desde el día 1. Y si me preguntas por algo más concreto, tengo unas ganas locas de echarle el guante a 'Starfield' y a 'Battlefield 2024', que tiene una pintaza.

Víctor López (Espinof) - @Meccus: Resulta curioso —y esto puede que sea cosa de la transición generacional— que en medio de grandes producciones con una pinta más que decente, como ‘Guardianes de la Galaxia’ o ‘Elder Ring’, y frente a nuevas entregas de franquicias que no suelen fallar, como ‘Far Cry 6’, los títulos que más han captado mi atención sean propuestas más pequeñitas como ‘Replaced’ —tremebundo su diseño artístico—, ‘Metal Slug Tactics’ o el chanbara monocromático ‘Trek to Yomi’.

Rubén Márquez (Vida Extra) - @RMrquz: Me quedo con el trabajo de Microsoft, que es la que mejor ha entendido de qué va el E3. No sólo es la única compañía que parece haber girado a lo digital tal y como debía hacerse -ojo aquí al recuerdo de los vinagres que retrasaron la llegada de todo esto por sus lloros con un always online que han tragado después a dos carrillos-, también es de las pocas que ha llegado al E3 con los deberes hechos y un futuro prometedor con fechas por delante.

Yúbal Fernández (Xataka) - @Yubal_FM: He de admitir que no he seguido demasiado de cerca todas las presentaciones, pero sí que hay algunas cosas que me han gustado y mucho. Me ha gustado sobre todo la presentación de Xbox y Bethesda, con ese 'Starfield' al que le tengo unas ganas locas, un 'Stalker 2' que seguro que disfruto, y un 'Forza Horizon 5' que marca un nuevo techo gráfico. También me ha gustado mucho cómo luce el nuevo 'Zelda' de Switch, así como el 'Battlefield' o el 'Elder Ring'. Como usuario de Game Pass, todo el contenido que han anunciado para él también me va a alegrar el próximo año.

Los perdedores

Álvaro Castellanos (3DJuegos): Tradicionalmente se suele hablar de si las compañías están o no a la altura del E3, sin embargo en esta ocasión solo queda preguntarse si la propia feria es la que ha estado a la altura. Un evento decepcionante a todos los niveles: organizativo, de funcionamiento, relevancia y anuncios...

César Muela (Xataka): En el lado de lo peor marcaría a Square Enix, que creo que se esperaba mucho más de ella, y Bethesda, que no dijo nada de 'Skyrim' (aka 'The Elder Scrolls VI').

Frankie MB (Vida Extra): Ya en lo personal, y en el apartado de lo no tan positivo, tenemos un empate técnico: las sonadas ausencias de Sony y Electronic Arts -o más bien, sus juegos- que ya no solo van por libre, sino que han dejado de ir en paralelo para buscar fechas más interesantes para ellos; y por otro lado las oportunidades perdidas de eventos concertados que posiblemente no recordaremos.

La conferencia de PC Gaming Show es complicada de defender y las novedades de Gearbox o una Capcom que está merecidamente en racha difícilmente pueden considerarse a la altura de lo que uno espera ver en un E3. Incluso, si éste adopta el formato digital por circunstancias. Dicho lo cual, la falta de bombazos del calibre del nuevo 'God of War' y 'Mass Effect 4' y la sucesión de anuncios bastante modestos y en ráfaga, lo que se consiguió es que los grandes bombazos del evento ganaran todavía más peso. Y eso, se mire como se mire, no beneficia a los usuarios de PS5.

P. Roberto Jiménez - @probertoj: I AM HERE TO KILL CHAOS. Y para matar 'Final Fantasy' también. Nimura y compañía presentaron un trailer espeluznante en forma y fondo para ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’. Si el juego ya de por sí pintaba a exploitation de la saga, el avance nos dejó maneras de juego móvil cancelado y los diálogos más risibles que recuerdo en mucho tiempo.

Cuando la gente se sentó a ver 'Final Fantasy XV', Square Enix le devolvió la pelota pero, en vez de con un pasecito al pie, con una pedrada en toda la cara. Y los problemas con la demo posterior amplificaron el efecto. Puede que Jack, el protagonista random de esta precuela, esté aquí para matar a Caos, como repite DECENAS DE VECES en menos de dos minutos, pero ‘Stranger of Paradise’ ha nacido para todo lo contrario: para provocarlo.

Jose García (Xataka): Por otro lado, lo peor ha sido la (esperada) ausencia de Sony y Electronic Arts. Entiendo su estrategia, pero el evento pierde mucho fuelle sin estos dos titanes. Habría sido espectacular ver un poquito más del nuevo 'Horizon', el nuevo 'God of War', etc., pero así es la industria.

Víctor López (Espinof): Mentiría vilmente si dijese que este E3 2021 no me ha dado una bajona tremenda. Además de por las filtraciones de rigor, que arruinaron alguna sorpresa puntual que habría agradecido poder disfrutar en directo, y más allá del interés que puedan despertarme proyectos que parecen estar aún en pañales —a juzgar por lo mostrado— como pueden ser ‘Starfield’ o el nuevo ‘Breath of the Wild’, la sensación que me han transmitido las diferentes conferencias ha estado marcada por un aparente estancamiento de la industria.

Rubén Márquez (Vida Extra): Sobre lo peor, sin duda lo mucho que sigue decayendo a nivel organizativo. La sensación es la de que todos quieren ir a lo suyo y brillar por su cuenta, aunque eso suponga hacerlo a base de llevarse palos en redes, tal y como se ha demostrado. La ausencia de Sony y que las tres grandes no se dediquen a dar voz al resto de compañías hace que las conferencias, salvo contadas excepciones, sean soporíferas.

Yúbal Fernández (Xataka): Lo negativo es que no tengo la sensación de haber sido sorprendido con un bombazo inesperado, y que algunos de los juegos a los que más ganas les tenía como 'Hellblade 2' se han quedado fuera. De hecho, Microsoft ha sido bastante cortoplacista, y me hace pensar que la mayoría de los juegos a los que más ganas les tengo de cara al futuro tardarán todavía demasiado en llegar. En definitiva, estoy muy satisfecho con los 2 o 3 juegos que más esperaba ver, pero insatisfecho por no haberme enamorado de ninguno que no esperase ver.

Las sorpresas

César Muela (Xataka): Como sorpresa me quedo con 'Diablo II: Resurrected', que pensaba que no sería hasta más adelante. Septiembre está a la vuelta de la esquina y tengo muchas ganas de reencontrarme con Santuario.

Frankie MB (Vida Extra): Si bien contaba con la presencia de la secuela de 'Breath of the Wild' y 'Halo Infinite', para mi la gran revelación de este año proviene del Summer Game Fest: la presentación, ya en propiedad, de 'Elden Ring' logra que la fórmula de éxito de FromSoftware y las nuevas ideas conocidas y por conocer se entrelacen en un juego de fantasía oscura que promete elevar el listón en lo referente a los juegos de RPG de acción. Las expectativas en torno al juego estaban por las nubes, y lo ya mostrado ha cubierto las previsiones. Pese a que el toque de los creadores de 'Dark Souls' es reconocible y palpable, lo bien que luce 'Elden Ring' ha sido tanto una grata sorpresa. Dentro de sus posibilidades como fantasía oscura, claro.

Javier Pastor (Xataka): Diría que la sorpresa de la feria no ha sido tampoco un juego, sino ese pequeño frigorífico con forma de consola Xbox Series X. Microsoft ha acabado sacando mucho provecho del meme que se generó cuando presentó el diseño de la consola, y la salida al mercado de esta singular creación resulta una nota simpática y que desde luego beneficia la imagen de los de Redmond

Jose García (Xataka): Ha habido varias cosas que me han sorprendido, como las primeras imágenes de la secuela de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' o el teaser de 'Starfield' (ojalá gameplay...), pero lo que más me dejo con la boca abierta fue el gameplay de 'Battlefield 2042'. El tráiler cinemático me gustó mucho, pero el gameplay de la conferencia de Microsoft me dejó loco. Me encanta lo que EA parece tener entre manos y, francamente, tengo ganas de echarle el guante.

Víctor López (Espinof): Ahora bien, ¿quién ha ganado este E3 2021? Si tengo que quedarme con un claro vencedor, no dudo en dar ese reconocimiento a la gente de Devolver Digital, cuya conferencia ha vuelto a destilar mala baba y un gran sentido del humor con los que se ha retratado a la industria —este año ha tocado parodiar los servicios de suscripción— a las mil maravillas. Y encima han enseñado un buen puñado de juegos indie a los que no conviene perder demasiado de vista. Genios.

Rubén Márquez (Vida Extra): Lo conseguido con ‘Forza Horizon 5’, tanto a nivel de sorpresa como de calidad mostrada, es probablemente lo que más ilusión me haya hecho de estos últimos días. Todos dábamos por hecho el retorno de ‘Forza Motorsport’ porque esta gente estaba a tope con ‘Fable’, pero han terminado dando el campanazo y adelantando por la derecha a 'Turn10'. Ganazas de perderme ahí hasta clavarme cada uno de los chopocientos pinchos que tienen esos cactus fotorrealistas.

Yúbal Fernández (Xataka): Para mi, la gran revelación ha sido el 'Forza Horizon 5'. Realmente no soy gran admirador de los juegos de conducción, aunque al 'Horizon 4' le eché algunas horas. Pero realmente me ha sorprendido muchísimo su calidad gráfica, y en todo momento he tenido la sensación de estar viendo una cinemática mientras desde el estudio aseguran que son imágenes dentro del juego. Para mi, este juego marca un nuevo tope en los gráficos, una gran revelación, e incluso me hace ilusionarme por lo que seremos capaces de ver dentro de dos o tres años cuando el hardware de las nuevas consolas esté más explorado y dominado por parte de los desarrolladores.