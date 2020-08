'Fall Guys' es un éxito en PC y PlayStation 4 y, para sorpresa de nadie, ya están empezando a llegar las copias a móviles

'Fall Guys: Ultimate Knockout', el nuevo juego de Devolver Digital, es todo un éxito. Su bajo precio en Steam, su lanzamiento gratuito para usuarios de PlayStation Plus y la tracción generada por streamers de la talla de Ibai han conseguido que el estudio afirme haber vendido dos millones de copias en Steam en una sola semana. Su éxito es indiscutible y, por supuesto, las copias para móviles no han tardado en llegar.

Basta con echar un vistazo a Google Play y App Store para descubrir una buena cantidad de aplicaciones y juegos que buscan aprovechar el tirón del nuevo título de Devolver Digital, ya sean juegos que emulan de forma descarada la mecánica de 'Fall Guys' o apps con tutoriales, guías y trucos. Es una práctica que, por desgracia, es más común de lo que parece.

Este tipo de aplicaciones son conocidas como "copycats", que literalmente se traduce como "imitador/imitadora". Cuando hablamos de juegos o aplicaciones, nos referimos a títulos que aprovechan el tirón o renombre de una app o juego para conseguir descargas de forma orgánica, ya sea usando un nombre parecido, una estética similar o unas mecánicas idénticas.

En el caso de 'Fall Guys' tenemos algunos ejemplos curiosos. En Google Play nos aparecen 50 resultados al buscar 'Fall Guys', de los cuales la inmensa mayoría son guías, tutoriales y trucos con nombres tan originales como "Fall Guys ultim Knockoot Guide" (+100.000 de descargas y 3,6 estrellas). En App Store tenemos "Silly Race", "Run Royale 3D" y "Knockout Race", que se lanzó hace seis días y no se corta en replicar los desafíos de 'Fall Guys'. Todos ellos, por supuesto, son juegos con anuncios.

No faltan tampoco los anuncios y vídeos que muestran un tutorial para descargar 'Fall Guys' en iOS y en Android. Una simple búsqueda en YouTube nos vale para encontrar dos tutoriales en los que, sorprendentemente, explican que el proceso consiste en meterse en una web, descargar una o varias apps promocionadas que tenemos que mantener abiertas un rato y, posteriormente, instalar 'Fall Guys Mobile'. Esta misma mecánica es la que siguen las apps que prometen ganar dinero con el móvil.

Es más, la propia compañía ha publicado en Twitter esta información asegurando que si vemos un anuncio de una versión móvil es una estafa, que literalmente están reproduciendo un vídeo y fingiendo que juegan y que en algunos casos hasta se ve el cursor del ratón en el vídeo. En palabras de los desarrolladores, "no me creería todo lo que vea en Internet".

Fall Guys is only available on PC & PS4



If you see any ads for a mobile version they are scams



a) They're literally playing a video and pretending to play it

b) There's literally a mouse cursor on the screen

c) I don't want to live on this planet anymore

d) Yeet me into the sun pic.twitter.com/ZKfw5gVaqW