El estado del gaming en PC: más de 37.000 millones de dólares en ingresos en 2020 para un segmento que no deja de crecer

174.900 millones de dólares. Esa es la cifra correspondiente a los ingresos del sector de los videojuegos a nivel global en 2020. De ellos, la mayoría vienen del mundo móvil (un 49%, es decir, 86.300 millones de dólares). Luego tenemos a las consolas, que generaron el 29% de esos ingresos (51.200 millones), y en la parte baja de la tabla tenemos al PC, que generó el 22% restante. Y puede parecer "poco" comparado con las demás plataformas, pero es un segmento que no ha dejado de crecer.

Precisamente por eso hoy vamos a repasar cuál es el estado de PC gaming, cuáles han sido sus cifras más recientes, qué juegos han sido los más vendidos y, en general, cuál es la situación del PC cómo plataforma para jugar.

Las cifras del gaming en PC

Las cifras oscilan dependiendo de la consultora en la que nos fijemos, pero para el caso podemos ceñirnos a los datos de Newzoo. De acuerdo a esta consultora, el mundo de los videojuegos movió cerca de 175.000 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 19,6%. Es algo que, de alguna forma, tiene sentido: 2020 ha sido un año de pandemia y los videojuegos han estado ahí como alternativa de entretenimiento.

El PC ha generado el 22% de esos ingresos, o lo que es lo mismo, 37.400 millones de dólares. Eso supone un crecimiento interanual del 6,2%. De estos 37.400 millones de dólares, 3.200 millones vienen de los juegos de navegador, mientras que el resto vienen de juegos físicos y descargas digitales. O mejor dicho, de las descargas digitales, ya que las ventas de juegos físicos en PC son poco más que simbólicas.

Ese dato nos lo da GameIndustry, que todos los años se alía con diferentes consultoras para publicar un generoso informe con los datos económicos del sector. De los 37.400 millones de dólares que generó el PC, el 98% se corresponden a descargas digitales. Solo el 2% de los ingresos de PC provinieron de juegos físicos. Es más, de los 174.000 millones de ingresos globales, solo 14.900 millones, un 9%, vienen de juegos físicos. Este formato solo resiste en las consolas, donde representa el 28% de las ventas.

En resumidas cuentas, estas son las últimas cifras del gaming en PC:

A qué se juega en PC

Ahora que sabemos que los juegos en PC generan una buena cantidad de ingresos que, además, ha crecido con respecto a años anteriores, toca hablar de los videojuegos. Y ahí es donde los juegos gratuitos se llevan la palma. El catálogo de juegos free to play en PC es extenso, importante y mueve una enorme cantidad de dinero.

Los juegos free to play son estrictamente digitales. A nivel global (en todas las plataformas), los juegos digitales generaron 127.000 millones de dólares en 2020 y, de ellos, 98.400 millones de dólares vinieron de juegos free to play. Es decir, que casi 80 de cada 100 dólares de origen digital vienen de juegos gratuitos. No está nada mal. "Solo" 24.500 millones de dólares provienen de juegos premium / de pago que, todo sea dicho, crecieron un 28% con respecto a 2019%.

En lo que concierne al PC, de los 37.400 millones de dólares generados en 2020, 22.700 millones vienen de juegos gratuitos. Superdata, que es parte de Nielsen, espera que la cifra crezca en 2021 hasta alcanzar los 23.100 millones de dólares. Para sorpresa de nadie, el juego gratuito más prolífico ha sido 'League of Legends' que, según Superdata, generó 1.750 millones de dólares él solito en 2020. Por algo es el máximo exponente de los eSports.

Si nos ceñimos a los juegos premium o de pago, en PC generaron 6.700 millones de dólares, una cifra que nada tiene que ver con la de las consolas, que asciende a 17.800 millones de dólares. Es difícil decir cuántas unidades de juegos se han vendido a nivel global en PC, pero sí podemos saber cuáles han sido los más vendidos en Steam, donde solo en 2020 se publicaron más de 10.000 juegos.

En la plataforma de Valve podemos acceder a la lista de juegos más vendidos en 2020, aunque también podemos ver las novedades más populares y los más jugadores. La forma más sencilla de ver qué es lo que se ha jugado y vendido en 2020 es en una tabla, así que a continuación tienes el top diez de cada categoría.

LOS MÁS VENDIDOS LAS NOVEDADES MÁS POPULARES LOS MÁS JUGADOS Cyberpunk 2077 The Outer Worlds Counter Strike: Global Offensive (F2P) GTA V TemTem GTA v Red Dead Redemption 2 Death Stranding Among Us Destiny 2 (F2P) DOOM Eternal Cyberpunk 2077 Monster Hunter World Cyberpunk 2077 Life is strange 2 Dota 2 (F2P) Borderlands 3 PUBG Rainbox Six Siege Sea of Thieves Terraria DOOM Eternal FIFA 21 DOTA 2 (F2P) Among US Fall Guys Destiny 2 (f2P) Counter Strike: Global Offensive Baldur's Gate 3 Monster Hunter World

Ahora que hablamos de Steam, que es uno de los launchers de videojuegos más populares de PC, si no el que más, un par de datos curiosos: en 2020 acumuló 120 millones de jugadores activos mensuales y 24,8 millones de jugadores simultáneos que jugaron un 50% más de horas en comparación con 2019 (nada más que 31.300 millones de horas). Eso, en resumen, se traduce en haber entregado 25,2 exabytes de datos solo el año pasado.

Y este es el estado del gaming en PC a día de hoy. 2020-2021 es una de las mejores épocas para jugar en PC, si bien es cierto que la escasez de componentes está haciendo muy difícil acceder a esos procesadores y tarjetas gráficas de nueva generación que prometen llevar tecnologías como el trazado de rayos a los ordenadores de los jugadores. Sea como fuere, queda la vista que el PC gaming no solo sigue en buena forma, sino que no deja de crecer.