'Cyberpunk 2077' vuelve a retrasarse: CD Projekt Red fecha su lanzamiento 21 días más tarde

Noviembre es un mes cargado de lanzamientos de videojuegos y uno de los más esperados es 'Cyberpunk 2077', el nuevo juego de CD Projekt Red. El título del estudio polaco se ha retrasado en varias ocasiones y justo hoy la compañía acaba de anunciar que vuelve a retrasarse, esta vez 21 días más.

En el comunicado publicado por CD Projekt Red en su cuenta de Twitter afirman que la nueva fecha de lanzamiento será el 10 de diciembre y aluden al reto que supone desarrollar y probar nueve versiones del juego (una para cada plataforma) trabajando desde casa.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM