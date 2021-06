El creador de 'Minecraft' dice que el juego está "un poco muerto": las cifras dicen todo lo contrario

'Minecraft' es uno de esos juegos por los que no pasan los años. Fue lanzado el 17 de mayo de 2009 y desde entonces el juego, que se ha mantenido fiel a su esencia, no ha dejado de crecer. Tanto ha sido así que Mojang, la empresa fundada por Markus Persson (a.k.a. Notch), fue comprada por Microsoft por nada más y nada menos que 2.500 millones de dólares en 2014.

A día de hoy, 'Minecraft' sigue siendo un juego extremadamente popular y precisamente por eso llama la atención que Notch, sin motivo aparente, haya hecho en su perfil oficial de Twitter las siguientes declaraciones: "No soy quien para hablar mal de los muertos, pero sí, 'Minecraft' está un poco muerto". Unas declaraciones curiosas que, para sorpresa de nadie, han provocado la reacción de varias personalidades de la industria.

I'm not the one to speak ill of the dead, but yeah, Minecraft's a little bit dead.