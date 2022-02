El código de Chrome OS da pistas sobre cuáles serán los primeros Chromebook en recibir Steam

Cuando pensamos en un Chromebook, por lo general, se nos viene a la mente un portátil pensado para el ámbito educativo, cuyo precio es tan reducido como sus prestaciones. Sin embargo, Google ha estado trabajando para ampliar el campo de acción de estos dispositivos. Ya hemos visto ordenadores de gama alta, como el ASUS Flip CX5400. El próximo paso podrían ser modelos orientados a los jugadores, con soporte oficial para Steam.

Los rumores sobre la llegada de Steam a los Chromebook no han dejado de crecer en los últimos años. Inclusive el propio director de gestión de productos de Chrome OS de Google, Kan Liu, confirmó la existencia del proyecto en 2020. Ahora, por fin, estamos frente a lo que sería la lista inicial de modelos compatibles con la popular plataforma de juegos de Valve, junto con algunas especificaciones mínimas de hardware que deberían ser cumplidas.

Chromebook de Acer, ASUS, HP y Lenovo para juegos

Un cambio en el código de Chrome OS, visto a través de la herramienta de colaboración de código Gerrit, revela el listado inicial de modelos compatibles con Steam. De momento se incluyen los siguientes siete equipos (identificados gracias a su nombre interno, que se menciona adelante), aunque el número podría elevarse dentro de las próximas semanas o meses:

Volta – Acer Chromebook 514 (CB514-1H)

Volet – Acer Chromebook 515

Voxel – Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Delbin – ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

Drobit – ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

Elemi – HP Pro c640 G2 Chromebook

Lindar – Chromebook desconocido/inédito de Lenovo

Pero recordemos que jugar en local requiere de potencia. En este sentido, el código del SO también revela algunos requisitos de hardware que deberán tener los Chromebook para funcionar con Steam. Se trata de procesadores Intel Core i5 o i7 de 11ª generación y un mínimo de 7 GB de RAM. A simple vista, y sin contar los posibles requerimientos gráficos, gran parte de los portátiles actuales con Chrome OS se quedarían afuera de esta experiencia gaming.

Eso sí, recordemos que los Chromebook actualmente ofrecen una experiencia de juego gracias a las plataformas de juego en la nube. Stadia, GeForce Now y xCloud ya brindan soporte para este tipo de ordenadores. Pero debemos reconocer que estas opciones no suelen ser suficientes para quienes buscan un portátil realmente gamer. De momento no hay certezas sobre cuándo llegará Steam a los ordenadores existentes con Chrome OS y a los futuros dispositivos. Por lo pronto, solo resta esperar.

