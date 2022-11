'Arma 3' es tan realista que los medios lo están confundiendo con vídeos reales de la guerra de Ucrania

'Arma 3' no es un juego excesivamente popular. Tiene una media de 14.000 jugadores pico y su máximo esplendor fue hace siete años, cuando consiguió 56.679 jugadores simultáneos. No obstante, es un juego interesante. Es un simulador bélico y recrea muy bien todo lo relacionado con la ambientación, la balística, las condiciones climatológicas... Por no hablar de la impresionante cantidad de mods generados por la comunidad. Un "shooter" para los muy cafeteros, así como un juego del que han salido algunos vídeos falsos que se han relacionado directamente con el conflicto entre Ucrania y Rusia.

El vídeo. En febrero de este mismo año, miles de personas veían en Facebook Gaming un vídeo que mostraba a los antiaéreos ucranianos respondiendo a un avión ruso que bombardeaba Ucrania. En el vídeo, el texto "Breaking news" y debajo, un anuncio. Poco después, Antena3 emitía el mismo vídeo en el programa de Susana Grisso con un visible "Última hora" en pantalla. El vídeo era jugoso, evidentemente. Esto pasó el 25 de febrero y Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, un día antes.

Mucha gente. En Facebook Gaming había 110.000 personas viendo este vídeo y se había compartido 25.000 veces. En Twitter, un tweet con el mismo vídeo amasó 11.000 'me gusta' y 2.000 retuits. Tanto el directo como el tweet fueron eliminados por sendas plataformas, pero el daño ya estaba hecho. Miles de personas creían estar viendo un bombardeo ruso en Ucrania un día después de empezar la guerra. Pero no.

Es un juego. Lo que ninguno de estos espectadores sabía es que, realmente, lo que estaban viendo era un vídeo de 'Arma 3', un simulador de guerra desarrollado por Bohemia Interactive que fue lanzado en 2013. ¿Algo nuevo? En absoluto. En 2021 asistimos a un caso similar cuando un canal de televisión de India emitió un vídeo del juego diciendo que Pakistán había bombardeado Afganistán. Dicho de otra forma: se habían usado imágenes del juego para hacer fake news.

Hello @republic, The 'exclusive video' that your team has accessed of Airstrikes at #PanjshirValley is actually from a video game "Arma-3". 🤦🏾‍♂️🤷🏾‍♂️🙆🏾‍♂️ pic.twitter.com/TG7dJmvsQ9