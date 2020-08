'Age of Empires IV': todo lo que se sabe hasta ahora del nuevo juego de estrategia de Microsoft

15 años han pasado del lanzamiento de la última entrega de 'Age of Empires' (si quitamos las "Definitive Edition" y remasterizaciones, claro). 'Age of Empires III' se lanzó en octubre de 2005 y, hasta la fecha, la franquicia todavía no ha conocido a un sucesor, o al menos no del todo. Llevamos desde 2017 esperando la llegada de 'Age of Empires IV', una nueva edición que todavía no tiene fecha de lanzamiento oficial. Esto es todo lo que sabemos del juego hasta el momento.

Lo que sabemos de 'Age of Empires IV' a día de hoy

Lo primero de todo: está en desarrollo. De hecho, lo sabemos desde el 21 de agosto de 2017. Microsoft anunció por aquellos entonces que el título estaba en el horno y que el estudio encargado de su desarrollo era, ni más ni menos, que Relic Entertainment, que conocemos de juegos como 'Homeworld', 'Company of Heroes' y 'Warhammer 40K: Dawn of War'. No se dijo nada más, solo que el proyecto estaba en marcha.

Tras dos años de silencio, algún que otro Inside Xbox en el que el juego no hizo acto de presencia y unos E3 2018/9 sin rastro de 'Age of Empires', Microsoft prometió que el nuevo RTS sería uno de los grandes protagonistas del X019, y así fue. La compañía mostró, por fin, el primer vídeo de 'Age of Empires IV', que es el que tenemos justo bajo esta línea.

¿Qué podemos ver en el vídeo? Por lo pronto, imágenes de la pre-alpha, o sea, de una versión muy distante de la final. Eso significa que todo lo que vemos es susceptible tanto de mejorarse como de sufrir cierto downgrade, aunque eso lo sabremos cuando el juego se lance. Dicho esto, los gráficos que nos muestra el vídeo son bastante mejores que los de las ediciones pasadas, con un nivel de detalle mucho más exquisito en los edificios y en las tropas, así como más elementos en movimiento. También parece que hay destrucción, como podemos ver en el minuto 0:54 cuando se rompe la muralla.

Sobre facciones, lo que vemos en el vídeo no nos da muchas pistas. Sabemos que son ingleses y mongoles y que tendrán formas distintas de combatir, pero poco más. Es complicado discernir por el vídeo si el juego nos llevará a una época concreta, pero ciñéndonos a lo que sabemos de la saga y su trayectoria lo más normal sería que hubiese un amplio abanico de facciones. Según Adam Isgreen, el director creativo del juego, el juego se situará "algo antes de lo que que podríamos pensar" y "el inicio del Renacimiento".

Sea como fuere, las imágenes de la pre-alpha nos dejan ver una apartado gráfico mucho más exquisito, aunque todavía queda por ver cómo es el HUD. Y hablando de ver, también hay que hablar de escuchar, y es que Mikolai Stroinski será el encargado de crear la banda sonora del juego. Para el que no sepa quién es Stroinski, fue el compositor de la banda sonora de 'The Witcher 3'

En una entrevista con Games Radar, Isgreen dejó caer que el estudio no se iba a complicar demasiado la vida con el juego, en el sentido de hacerlo tan complejo como son algunos RTS actuales. En sus propias palabras, "con 'Age of Empires 4', era importante para nosotros ser como, 'vale, ¿cómo nos alejamos de eso?' No queremos asumir toda la complejidad que vemos en los juegos RTS de hoy en día".

Con todo, Isgreen reconoció en esa misma entrevista que 'AoE IV' es un "nuevo comienzo" y que quieren "modernizar la serie" haciendo "cosas de manera diferente". ¿Qué cosas? No se extendió mucho más, sino que dijo que habría novedades en la campaña: "puedo decir que llevaremos la historia de una manera divertida y emocionante a la gente. La forma en que la acuñamos para Age of Empires 4 es 'historias humanizadas'". Es curioso cómo el discurso de Isgreen mezcla la idea de hacer cosas nuevas con mantenerse fieles a la esencia de 'Age of Empires'.

En cuanto a la monetización del juego, el mismo Isgreen explicó a PCGamesN que no habrá microtransacciones, un sistema que se ha vuelto muy popular en los últimos años. En su lugar, el estudio está explorando DLCs y expansiones, algo similar a lo que encontramos en 'Civilization VI', por ejemplo. Cabe destacar que, de acuerdo al mencionado medio, 'AoE IV' se podrá comprar por separado o jugar gratis si estamos suscritos a Game Pass.

De esto extraemos que el juego llegará, como mínimo, a PC. El PC es la plataforma predilecta para los juegos de estrategia debido a la presencia por defecto del ratón y el teclado. Shannon Loftis y Adam Isgreen confirmaron a Stevivor que su objetivo principal es hacer que el juego funcione en PC y, ya entonces, investigar otras formas. En resumidas cuentas, el juego llegará seguro a PC y a otras plataformas ya se verá.

Esto es todo lo que se sabe hasta la fecha. Por el momento no tenemos ni fechas de lanzamiento, ni precios orientativos ni información sobre si habrá varias ediciones. Tocará esperar a que el juego se lance de forma oficial.