Adiós al Steam Link: Valve agota existencias y deja de fabricarlo (pero seguirá dando soporte)

Algunos pensábamos que el Steam Link casi podía ser el mata-consolas definitivo. Este pequeño y sorprendente producto permitía emitir videojuegos desde un PC a otro mucho menos potente (o incluso a dispositivos Android y Smart TVs) y trasladar la experiencia de juego a cualquier rincón de nuestro hogar si disponíamos de una conexión de red o una buena conexión WiFi.

El interés por el producto siempre ha sido desigual, y Valve lo ofrecía a menudo muy por debajo de su precio oficial de 55 euros. Dejó de fabricarlo hace tiempo y ahora los responsables de la empresa indican que las existencias se han agotado en Europa y casi lo han hecho también en Estados Unidos. El Steam Link nos dice adiós, aunque la empresa seguirá dando soporte técnico para este pequeño prodigio.

Al Steam Link aún se le puede sacar mucho partido

La idea era (y es) fantástica: si tienes un PC relativamente potente, podías utilizarlo como "servidor de videojuegos" para disfrutar esos juegos en otros PCs de la casa, pero también en dispositivos móviles basados en Android o en televisores inteligentes.

Aunque el precio oficial del producto se situaba en 54,99 euros, en Valve acudieron a menudo a la rebaja del precio para seguir vendiendo unidades de un dispositivo que por ejemplo fue protagonista en nuestros habituales "Cazando gangas" de los viernes.

El Steam Link no solo servía para el streaming local de videojuegos, era, como indican en The Verge, algo así como "un cable HDMI inalámbrico", porque no solo podías enviar transmisiones de juegos, sino también de todo tipo de contenidos de vídeo gracias al modo "Big Picture" que facilitaba el control de todas las opciones por ejemplo en la televisión.

Ahora el producto deja de estar disponible por falta de inventario. Valve dejó de fabricarlo hace tiempo, pero en el anuncio oficial indican que seguirán dando soporte al producto para resolver potenciales problemas entre los usuarios.

