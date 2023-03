Adiós al E3 2023: el esperado evento de videojuegos ha sido oficialmente cancelado

La Electronic Entertainment Expo (E3) 2023 ha sido cancelada. El evento, que estaba destinado a convertirse en el primer encuentro presencial desde 2019, iba a llevarse a cabo entre el 13 y el 16 de junio en Las Vegas, Estados Unidos. Su realización, sin embargo, había sido puesta en duda entre la comunidad después de que se confirmara la ausencia de gigantes del sector como Microsoft, Nintendo y Ubisoft.

Este jueves, cuando los rumores de una posible cancelación habían empezado a sonar con fuerza, la The Entertainment Software Association (ESA) anunció a través de su cuenta en Twitter que el evento de este año finalmente no se realizará. Tal como la entidad organizadora indica en el mensaje, no habrán actividades online ni presenciales, es decir, el esperado E3 2023 ha sido cancelado completamente.

Esto es lo que dice la organización

En un correo electrónico enviado a los miembros de la organización, la ESA ha dicho que E3 "sigue siendo un evento y una marca queridos", pero la edición de este año "simplemente no obtuvo el interés sostenido necesario para ejecutarlo de una manera que mostraría el tamaño, la fuerza y ​​el impacto de nuestra industria". Como podemos ver, los rumores en esta oportunidad se han materializado en una amarga realidad

Lo cierto es que el evento, que se realiza dede 1995, ha empezado a perder fuerza. En 2020, la ESA lo suspendió por la pandemia. El encuentro de 2021, por cuestiones sanitarias, se realizó de manera online. El E3 2022 fue anunciado y cancelado antes de que se diera a conocer su cronograma. Cuando todo parecía que el modelo híbrido (presencial y online) estaba listo para debutar nos encontramos con esta noticia.

Una de las preguntas que queda sobre la mesa con esta drástica decisión es cuál será el camino que tomará la ESA para recuperar el esplendor del E3, donde su propuesta no es la única de la industria. Al igual que el año pasado, el creador de The Game Awards, Geoff Keighley, celebrará el Summer Game Fest en junio; Bethesda tendrá su propio evento el mismo mes, y Ubisoft no se quedará atrás con su Forward Live.

Imágenes: ESA

