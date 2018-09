A menos de 24 horas de su lanzamiento, la Nintendo Switch Online ha sido hackeada para añadir nuevos ROMs de juegos clásicos

Esto fue rápido. A unas horas del lanzamiento de la Nintendo Switch Online, algunos usuarios han encontrado la manera de añadir nuevos ROMs de juegos clásicos a la plataforma y así ampliar el catálogo que en este inicio sólo incluye 20 juegos.

Lo interesante de todo esto, es que estas personas aseguran que el proceso es extremadamente sencillo, por lo que casi cualquier personas con conocimientos básicos podría hacerlo, claro, si quieren correr el riesgo de ser baneados de la plataforma online de Nintendo.

good lord #NintendoSwitchOnline's NES games are plain .nes files

GUI appears to be entirely LUA much like the S/NES Classic so people are gonna be able to go to town on this



The "database" file that contains a listing of all valid games is plaintext,- pic.twitter.com/bO8M4B7U5e