'2020 Game' es una fantasía de juego que revive en clave plataformera todos los hechos de 2020

2020, qué año, eh. Ha sido una montaña rusa que ríete tú de las de Disneyland. Es que ha habido de todo: incendios en Australia, una pandemia (que sigue presente), cuarentenas y confinamientos, elecciones en Estados Unidos, teorías conspiratorias del 5G y el coronavirus... Muy completito, el típico tema que te cae en Selectividad y te echas a temblar.

Bromas aparte, 2020 ha sido un año que todos recordaremos y que, gracias a Max Garkavyy, un desarrollador de videojuegos, podemos revivir en forma de videojuego plataformero en clave de humor. Garkavyy ha creado '2020 Game', un juego gratuito que se puede jugar desde el navegador (tanto en PC como en móvil) que repasa los principales acontecimientos de 2020 y que merece la pena de principio a fin. A continuación vamos a repasar todo lo que nos muestra el juego, así que si queréis que os pille por sorpresa jugad antes y nos leemos a la vuelta.

El juego del año, literalmente

Todo empieza en 2019, en un prado verde con un cielo despejado y pajarillos cantando mientras suena 'Morning - Peer Gynt Suite No.1'. Ahí comienza nuestra aventura. Los controles son muy sencillos: A y D para movernos hacia los lados y W o la barra espaciadora para saltar. Al poco rato llegamos a Australia, donde tendremos que sobrevivir a los incendios que devastaron el país a principios de 2020.

Acto seguido llegamos a COVID-19, justo cuando un murciélago pasa por encima de nuestras cabezas. Tras ponernos una mascarilla que encontramos en el escenario cual coleccionable, tendremos que saltar y esquivar los virus que hay repartidos por el escenario, conseguir alimentos y (mucho) papel higiénico para, poco después, pasar por una serie de establecimientos cerrados, sobrevivir a la caída de los mercados y llegar a casa, donde pasaremos la cuarenta. De forma muy inteligente, el juego nos encierra en casa y no nos permite salir hasta que se agota el papel higiénico y unos libros.

A continuación, el juegos nos lleva a un paisaje con cielos despejados y delfines saltando, haciendo referencia a que el parón que sufrió el mundo a mediados de 2020 ayudó de alguna forma a que la naturaleza recuperase un poco el aliento. Poco después, tendremos que sobrevivir al teletrabajo, saltando entre nubes con títulos como "Llamada de Zoom", "Estás silenciado" y "¿Puedes ver mi pantalla?".

Luego el juego nos lleva a una pared con un graffiti de George Floyd, cuya muerte generó protestas y manifestaciones a lo largo y ancho del globo bajo el lema "Black Lives Matter". Justo después, nuestro avatar tendrá que pasar por delante de una antena 5G emitiendo coronavirus. Esto fue un bulo, obviamente, pero recordemos que hubo algunas personas que llegaron a quemar antenas 5G debido a él.

Tras superar esta prueba, '2020 Game' nos lleva al auge de TikTok. Pasaremos por delante de una pantalla que emula su interfaz mientras suena 'Say so' de Doja Cat. Si usas TikTok, seguramente sepas que esta canción se hizo viral a mediados de año. Luego llegamos a las inundaciones, a las elecciones de Estados Unidos, a la segunda ola del coronavirus, a la Navidad y, finalmente, a 2021. ¿Qué vemos este año? Mejor vedlo por vosotros mismos, no tiene desperdicio.

El juego es muy sencillo y, salvo que cometas un error tonto, será raro que mueras y tengas que empezar desde un punto de control. Sin embargo, Twitter se ha llenado de gente hablando de él y Garkavyy ya ha recibido, en el momento en que se escriben estas líneas, más de 15.000 dólares en donaciones. Es su primer juego y ha tardado seis meses en desarrollarlo. Y es sencillo, sí, pero es una prueba de que las cosas se pueden contar de forma diferente (y de que 2020 es un año que menos mal que ya ha pasado).