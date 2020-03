El coronavirus, declarado pandemia por la OMS: qué significa y en qué cambia la situación

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud acaba de calificar el coronavirus de pandemia. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la organización ha explicado que la enfermedad ya afecta a más de 118.000 personas en 114 países. "La OMS ha estado evaluando este brote en tiempo real y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación, como por los alarmantes niveles de inacción". Con esto en mente: "Hemos evaluado que la COVID19 [ha reunido los requisitos para] caracterizarse como una pandemia"

¿Qué es una epidemia?

Esencialmente, una pandemia es una epidemia que ocurre en una escala global. En el antiguo esquema de evaluación de la OMS, existían seis fases que empezaban con "riesgo bajo o fase 1" y terminaba con "pandemia o fase 6". Para llegar a la fase 6 la enfermedad debía existir un contagio masivo y continuado que atravesara fronteras y afectara a un elevado número de personas.

Sin embargo, desde la epidemia de gripe de 2009 y aunque permanecía en los glosarios de la institución, la OMS había dejado de usar el término por considerar que "si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muertes innecesarias". En los últimos días, no obstante, había empezado a plantear que podían recuperarla.

Y así ha sido. En su rueda de prensa del miércoles, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha anunciado que, aunque "pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente", la OMS había decidido dar el paso.

¿Qué significa? ¿Por qué se ha tardado tanto?

Lo cierto es que no cambia demasiado la situación. El mismo director ha explicado que "describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa el coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer". ¿Por qué hacerlo entonces?

No es la primera vez que la OMS utiliza el sistema de calificación de enfermedades para llamar la atención sobre fenómenos sanitarios que considera desatendidos. En julio de 2019, la Organización declaró el brote de Ébola en la República Democrática del Congo como "emergencia de salud pública de importancia internacional" con la intención explícita de que "el mundo tomara nota" de la epidemia y se aumentaran los fondos y los recursos para frenarla.

En este caso nos encontramos ante una situación similar. Desde hace semanas la OMS lleva alertando que el mundo no está preparándose adecuadamente a la amenaza que representa el virus y, como ha explicado el director de la organización, espera que esta calificación deje claro a las autoridades que el peligro es muy real y que es hora de tener medidas. Por tanto, hay que entender la declaración de pandemia en su contexto real; es decir, como un medida de presión para que el mundo actúe mientras es posible contener sus efectos.