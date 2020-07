Virgin Hyperloop One pausa su centro de desarrollo en Málaga al no haber recibido ayudas públicas, según La Información

Según ha adelantado el diario La Información, Virgin Hyperloop One ha puesto "en vía muerta" el centro de desarrollo que estaba montado en Antequera (Málaga). El motivo, asegura un portavoz en unas declaraciones que recoge el medio, es que no han recibido las ayudas públicas que se establecieron como requisito en la firma del convenio.

A mediados de 2018, Virgin Hyperloop One firmaba un acuerdo con el Ministerio de Fomento a través de Adif para montar en la ciudad malagueña un centro de desarrollo para prototipar los Hyperloops de Virgin. La empresa estadounidense proyectó una inversión de 430 millones de euros, pero como condición pidió 126 millones en ayudas públicas. Se esperaba que la infraestructura estuviera terminada para 2020 y que que hubiera tres Hyperloops activos en 2021, pero según La Información "el abandono 'de facto' es prácticamente total".

Versiones que chocan

La postura de Virgin Hyperloop One es clara: una condición para el proyecto era recibir 126 millones de euros en ayudas públicas, tanto nacionales como europeas, ayudas que no han llegado. Por otro lado, el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), asegura a La Información que "no ha ocurrido nada con respecto a este proyecto en ningún ámbito" y que no ha habido comunicación con la empresa. Adif, por su parte, "sigue a la espera de que la compañía dé señales de vida" después de un año de silencio.

Aparentemente, el CDTI no iba a dar ninguna ayuda hasta que se pusieran a punto los 19.000 metros cuadrados en los que se iba a colocar el centro de desarrollo. Además, el medio explica que una condición para poder aspirar a las ayudas es contar con una sociedad local "y eso tampoco ha sucedido".

El proyecto se ha enfrentado a varios problemas a lo largo de los últimos dos años, como cuando se quedó sin parte de las vías del "AVE fantasma" andaluz. Son 77 kilómetros de vías abandonas que unían Málaga y Sevilla y cuyo proyecto fue abandonado por la Junta. Sin embargo, unas inundaciones provocaron daños en unas vías principales y se tuvieron que hacer unas obras de emergencia para desviar las vías en uso a través de estas vías.

Ya por aquellos entonces (hablamos de julio de 2019) se empezaba a oír que el proyecto estaba parado y que había ciertas complicaciones con las ayudas públicas. A falta de confirmación oficial y pública por parte de la empresa, parece que el centro de desarrollo de Hyperloop está en pausa y pendiendo de un hilo.

Virgin Hyperloop One No es la única compañía que está trabajando en desarrollar estos trenes ultrarrápidos, sino que Hardt Hyperloop (Holanda) también está en ello con un centro de desarrollo en Alemania que pretende tener listo en 2022. Zeleros Hyperloop, empresa española, también busca crear su propio centro de desarrollo en España, incluyendo una pista de pruebas. Recientemente, la empresa valenciana ha conseguido captar siete millones de euros de financiación.