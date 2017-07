Tesla va a entregar los primeros Model 3 el 28 de julio: solo habrá treinta afortunados

Ahí tenemos a Elon Musk haciendo lo que más le gusta hacer, calentar un poco las redes sociales, principalmente contando cositas sobre su producto más esperado, el Tesla Model 3. Lo más importante es conocer que va a llegar a los primeros compradores el 28 de julio.

Serán treinta los afortunados en recibir el vehículo, que dicho sea de paso ha sido aprobado por todos los organismos reguladores pertinentes, por lo que puede pasar de producción a comercialización.

Handover party for first 30 customer Model 3's on the 28th! Production grows exponentially, so Aug should be 100 cars and Sept above 1500.