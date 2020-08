Tesla deja pistas sobre un Model 3 más barato y compacto: producido en la Gigafactory de Berlín y enfocado al mercado europeo

El Tesla Model 3 prometió ser el Tesla más barato de todos y el coche eléctrico de Tesla para las masas. En cierto modo cumplió, pero no ha llegado a romper el mercado con un coche que pueda competir en precio de tú a tú con los tradicionales. Esto podría cambiar en 2021, nuevos rumores apuntan a que el fabricante producirá un nuevo modelo aún más económico que pueda competir con otros fabricantes y coches europeos eléctricos como el Volkswagen ID 3.

Según señalan en Autocar, Elon Musk comentó recientemente en una llamada con los inversores esta idea. "No tendremos éxito en nuestra misión si no hacemos que los coches sean asequibles", dijo el CEO de la compañía. Acompañado de un “Lo que más me molesta acerca de dónde estamos ahora es que nuestros coches no son lo suficientemente asequibles. Necesitamos arreglar eso."

Estas afirmaciones, por lógicas que puedan sonar, no hay forma de confirmar si son ciertas o no ya que no hay ninguna declaración oficial al respecto. No obstante, podemos atar cabos para ver cómo fabricar un coche aún más económico que el actual Model 3 sería posible.

Compacto y 'Made in Berlin'

En esta supuesta llamada a los inversores Elon Musk también deja caer la posibilidad de que fabriquen un vehículo compacto. Los compactos son más propios del mercado europeo y es aquí donde Tesla podría poner las cartas sobre la mesa con un coche más económico que pueda competir con otros fabricantes que ya están listos para conquistar Europa.

Concepto de un Tesla Model 3 compacto. Vía Autocar.

Tesla actualmente está construyendo su Gigafactory de Berlín, que buscará optimizar la producción y satisfacer parte de la demanda que hay en Europa. Se cree que estará lista para empezar a operar en verano de 2021. Si no hay más interrupciones como la que ya sufrió.

Al mismo tiempo, la compañía está preparando su nueva máquina de fundición de aluminio gigante que en palabras de Musk es una "revolución en la ingeniería de carrocerías automotrices". ¿Razón? Permitiría construir carrocerías unibody de forma más rápida y de mayor calidad al no depender de varias piezas plegadas o juntadas entre sí. Presumiblemente también podría abaratar costes. Actualmente en la fábrica de California ya utilizan esta máquina y reduce las piezas de unas 70 a sólo dos en la carrocería.

Una versión compacta del Model 3 con esta nueva carrocería sería relativamente fácil de conseguir. Si a ello se le suma una reducción de rendimiento y especificaciones en general, el coche podría salir a la venta por debajo de la simbólica cifra de los 30.000 euros. Cifra que modelos como el Volkswagen ID 3 no superan.

En cualquier caso, de momento son todo suposiciones y muchos condicionales. Tendremos que esperar a los próximos meses para ver si realmente hay opciones de que tengamos un nuevo Tesla mucho más asequible. Quizás no tan potente o grande como los modelos actuales, pero suficiente para llegar a una gran cantidad de posibles clientes que ahora mismo quieren la tecnología puntera de Tesla pero se conformarían con algo más reducido.

Vía | Autocar