Rolls-Royce anuncia su concepto de coche volador: 400 km/h, autonomía de 800 km, y posible llegada en 2020

Rolls-Royce también quiere tener su propio taxi volador, y ha ha desvelado su concepto de vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (EVTOL) en el Farnborough International Airshow 2018. Se trata de un diseño que, según dicen, podría adaptarse para el transporte personal, el público, el de mercancías e incluso utilizarse para aplicaciones militares.

Actualmente es sólo un prototipo conceptual, pero el fabricante habla de comercializarlo en 2020. En la web oficial del proyecto hablan de una cabina de entre 4 y 5 asientos, un sistema de propulsión híbrida basado en el motor aeronáutico Rolls-Royce M250, y seis motores de propulsión/elevación con electrónica de potencia integrada.

From personal transport to public transport. Find out how our hybrid electric vertical take-off and landing (EVTOL) concept could pioneer the power of tomorrow https://t.co/6NLn3NjBqT #FIA18 pic.twitter.com/PIEtfQOAsC