Jaguar será 100% eléctrica en 2025: los fabricantes de deportivos de lujo confirman su apuesta total por el coche eléctrico

Jaguar Land Rover anuncia sus planes de conversión al coche eléctrico. Durante los próximos cinco años, el fabricante británico planea presentar seis nuevos coches eléctricos, entre los que destaca el primer eléctrico de Land Rover en 2024 y varios nuevos Jaguar para reconvertirse en una marca puramente eléctrica.

Thierry Bollore, el nuevo CEO de Jaguar Land Rover, explica que la compañía se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración y quiere alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en 2039. Para ello, uno de los primeros cambios será reorientar Jaguar. Una apuesta por el coche eléctrico que estamos viendo repetida en otras marcas similares como Porsche con su Taycan, Mercedes con el EQC o Ford con el Mustang Mach-E.

Jaguars eléctricos que llegarán en 2025 junto a una nueva plataforma

La transición al eléctrico se producirá antes en los modelos de lujo de Jaguar. En 2025, el fabricante espera que todos los Jaguar sean eléctricos. No así para los modelos de la marca Land Rover, donde su primer modelo eléctrico no llegará hasta 2024. En el caso de Land Rover, el fabricante espera que para 2030 el 60% de los coches vendidos sean eléctricos y que por esa fecha todos los modelos tengan una versión eléctrica. Como vemos, los planes de Jaguar Land Rover son mucho más ambiciosos para su marca de deportivos, que no para los Range Rover, Discovery o Defender.

Debido a este proceso de reestructuración, los planes existentes de los Jaguar XE, XF, E-pace y F-Pace podrían verse afectados. Todos ellos podrían recibir modelos nuevos eléctricos alrededor de 2025, junto con la llegada de una nueva plataforma eléctrica.

Jaguar Land Rover se basará en tres plataformas. Por parte de Land Rover se utilizará la Arquitectura Longitudinal Modular (MLA) para vehículos híbridos y la Arquitectura Modular Eléctrica (EMA) para los nuevos eléctricos. En el caso de Jaguar, la compañía utilizará una nueva plataforma que será desarrollada en Solihull, Reino Unido. Por su parte, el actual taller de Jaguar en el Castillo de Bromwich no será ampliado y aunque se continuará fabricante allí, también se reestructurará su función.

Además de la inversión en electrificar su catálogo de vehículos, Jaguar Land Rover también ha anunciado una futura inversión en coches con pila de combustible de hidrógeno, con prototipos que iniciarán sus pruebas durante el próximo año.

Para este proceso, Jaguar Land Rover explica que invertirá unos 2.500 millones de libras (unos 2.870 millones de euros) al año en tecnologías de electrificación y servicios conectados.

