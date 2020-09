Ingenext, la empresa que modifica los Tesla por software para sacarles más rendimiento

Los coches eléctricos están cambiando la forma en la que concebimos las mejoras y reparaciones de los vehículos. Ya no se trata sólo de mecánica sino también de electrónica y software en particular. Al igual que smartphones y ordenadores, una actualización de software puede hacer que el coche mejore su velocidad u otras características sin tocar el motor. Hay empresas como Ingenext que se dedican exclusivamente a hacer estos hackeos. Pero claro, sin la autorización expresa de Tesla y otros fabricantes de vehículos eléctricos.

Tesla es uno de los fabricantes de coches eléctricos que más ruido está haciendo en los últimos años, si no el que más. Una de sus peculiaridades es la de actualizar sus coches mediante actualizaciones de software OTA. Con ello el usuario recibe mejoras una vez están disponibles. Otras veces sin embargo hay que pagar por ello y de hecho algunos de sus coches en diferentes versiones de rendimiento en realidad tienen los mismos componentes internos, lo que evita que tengan la misma aceleración o velocidad es un límite por software. ¿Quieres que tenga mejor rendimiento? Pagas por la actualización y desaparece el límite para estar a la altura de la versión más potente.

Ahora bien, esto ha conllevado que también aparezcan métodos y trucos para desbloquear dichas funciones sin pasar por caja (o al menos no por la de Tesla). Aquí es donde entran en juego empresas como Ingenext, que se dedican a desarrollar accesorios para ofrecer las características de las actualizaciones de Tesla a un precio más reducido. Eso sí, con el aviso de que es responsabilidad del propietario del coche lo que pueda ocurrir después.

Uno de los módulos de Ingenext instalándose en el Tesla.

Ingenext ofrece una serie de módulos que conectar a modo de accesorios al Tesla para desbloquear las funciones extra. Estos desbloquean tanto mejoras en el motor como otras características como puede ser luces ambientales, apertura automática de la puerta o información más detallada de la batería. Y aunque a fin de cuentas esto sea un hackeo, no es más difícil que abrir la guantera del Tesla y enchufar el producto en un cable disponible ahí.

La empresa ofrece módulos que van de los 450 dólares hasta los 2,395 dólares. Estos permiten detalles como calentar los asientos, añadir luces ambientales, abrir las puertas de forma automática, tener más información en directo de la batería, acelerar de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos, aumentar la potencia hasta 150 caballos, activar el modo drift...Características que generalmente Tesla ofrece en sus modelos de mayor rendimiento y que se pueden adquirir pagando por una actualización oficial. en este caso sin embargo se obtiene pagando una suma menor.

Uno de los módulos de Ingenext.

"Buen intento, Tesla"

Ahora bien, ¿dónde está el truco aquí? Si bien parece una solución ideal para obtener las características más potentes a menor precio, en realidad tiene un coste adicional: la incertidumbre de cuánto tiempo funcionará y qué consecuencias tendrá. Al no ser una modificación oficial Tesla puede en cualquier momento enviar un parche que desactive estas modificaciones, a fin de cuenta es todo sfotware. De hecho ha empezado en cierto modo.

Unas semanas atrás apareció la respuesta de Tesla a este tipo de modificaciones: un aviso al usuario de que hay una modificación no autorizada en su coche. Ingenext avisa de que cualquier cosa puede pasar en el futuro y de que el usuario es el responsable. Incluso cuentan con una web en la que van confirmando si es o no seguro actualizar a la última versión del sfotware de Tesla con la tranquilidad de que no le ocurrirá nada a la modificación que ellos hacen.

El módulo 'Nice Try' de Ingenext que parchea el parche de Tesla.

La actualización de Tesla de los últimos días simplemente avisaba de que había una modificación no autorizada, no cambiaba nada más y permitía al coche funcionar como siempre. Ingenext sin embargo no ha tardado en responder al parche de Tesla con un parche propio. Bajo el nombre de 'Nice Try Module' el último accesorio de la empresa desactiva automáticamente el mensaje de Tesla y permite que el coche funcione con el hack sin inconveniente alguno.

"Hemos hecho un parche, así que buen intento, Tesla" comentan en un vídeo del módulo a modo casi satírico:

El dilema de si un propietario de un producto puede/debe modificar o no el producto a su antojo una vez comprado no es un dilema nuevo. Un ejemplo reciente de los últimos años lo tenemos con los smartphones y las opciones para rootearlos o hacerles jailbreak(acceder a los permisos de administrador en Android y en iPhone respectivamente). El usuario en cierto modo es libre de realizar estas modificaciones, aunque al mismo tiempo la empresa es libre de no ofrecer más garantía para el producto o negarse a realizar cualquier reparación gratuita o de pago. En el caso de Tesla y otros coches eléctricos sin embargo un fallo por culpa de estas modificaciones puede ser mucho más grave que en un teléfono.

Vía | The Drive

Más información | Ingenext