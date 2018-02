Hyundai prueba con éxito el primer coche con nivel 4 de conducción autónoma impulsado por hidrógeno

Hyundai Motor Company se acaba de convertir en el primer fabricante en hacer circular con éxito un coche con pila de combustible con nivel 4 de conducción autónoma. Lo ha conseguido con una versión adaptada del Hyundai Nexo, su nuevo SUV de nueva generación impulsado por hidrógeno, y con el que prometen alrededor de 800 km de autonomía y 590 km con una carga de tan solo cinco minutos.

Para demostrar las capacidades de su tecnología, Hyundai ha realizado una prueba en la que sus coches han realizado un viaje de 190 kilómetros entre las ciudades de Seúl y Pyeongchang. De esta manera, según PRNewsWire, el fabricante también ha conseguido convertirse en el primero en probar el nivel 4 de conducción autónoma en distancias tan largas y a una velocidad de entre 100 y 110 kilómetros por hora, la máxima permitida en las autopistas surcoreanas.

La capacidad de conducción autónoma de un coche se mide con niveles entre el 0 y el 5, siendo del nivel 0 un coche que no tiene ningún tipo de automatización a la hora de conducir, y del nivel 5 uno que no necesita de intervención humana para manejarse en carretera. Por lo tanto, Hyundai ha probado coches que casi alcanzan este último nivel.

No son los primeros que están trabajando en ello, ya que otros fabricantes como Tesla también están desarrollando la capacidad de implementar este nivel en sus coches del futuro. Pero no deja de ser de eso, un tipo de conducción autónoma para el futuro y que hasta ahora no había sido probado más que a velocidades reducidas en carreteras seleccionadas. Lo que ha hecho Hyundai ha sido meterlos directamente en la autopista y ponerlos al máximo de velocidad permitida.

Y no lo han conseguido sólo una vez, sino que han hecho este viaje con hasta cinco coches diferentes, tres Hyundai Nexo y dos Genesis G80. En los cinco casos, los coches han sido equipados con tecnología de conducción autónoma de nivel 4 y conexiones 5G. Las pruebas se realizaron el pasado dos de febrero, y los coches fueron capaces de incorporarse a la autopista sin problemas y conducir por sí mismos adaptándose al flujo de tráfico.

En cualquier caso, no hay que olvidar que estamos en una guerra entre varios fabricantes por ver quién llega primero a estos niveles de conducción, por lo que el anuncio no es más que un pequeño nuevo paso en esta dirección. Todavía quedan muchos retos por delante, e incluso legislaciones, antes de que este tipo de coches autónomos se conviertan en un denominador común.

También está el hecho de que Hyundai haya apostado por los coches de hidrógeno, que compiten con los coches eléctricos por ser la motorización limpia y no tan contaminante del futuro. De esta manera, la marca intenta vendernos también una especie de compromiso por apostar por coches más limpios en el futuro. Habrá que ver en qué se queda.

Conducción autónoma nivel 4 para el 2021

Hyundai ha aprovechado el anuncio para recordar ya se está preparando para la comercialización de coches con nivel 4 de conducción autónoma. Para ello ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa tecnológica estadounidense Aurora Innovation, con la que desarrollará esta tecnología de cara a comercializar los primeros coches con este nivel en el 2021.

Con esta alianza, Hyundai podrá integrar en sus vehículos los sensores, el hardware y el software desarrollado por Aurora para este nivel de conducción, con el cual los coches pueden conducirse a sí mismo sin intervención humana, o por lo menos limitando la supervisión a sólo a conduciones especialmente complicadas.

Además, Hyundai también ha dicho que sus planes son los de ir un paso más allá, y conseguir empezar a comercializar los coches totalmente autónomos, los de nivel 5, en 2030. De momento son sólo promesas, o sea que habrá que esperar a ver cómo van desarrollando el nivel 4 y qué posibles retos puede suponer una vez estén en carretera antes de empezar a pensar en el siguiente paso.

Vía | PRNewsWire

En Xataka | El coche de hidrógeno VS el coche eléctrico: la competencia por ser la motorización del futuro