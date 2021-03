Fórmula E Gen3 es el salto adelante que necesitaba la competición eléctrica para atar a fabricantes como Porsche e intentar rivalizar con la Fórmula 1

La Fórmula E es el campo de pruebas perfecto para la transición eléctrica en la que están sumergidos la mayoría de marcas del motor. Hay muchos intereses para que la alternativa eléctrica de la Fórmula 1 triunfe, aunque por el momento sus índices de audiencia están muy lejos de lo que ofrece la máxima competición automovilística.

La ABB FIA quiere aprovechar el momento y en la temporada 2022/2023 llegará la Fórmula E Gen3, el mayor cambio de reglamento hasta la fecha y un esperado salto adelante que ha conseguido el apoyo de un gigante como Porsche, del grupo Volkswagen, así como el de DS Automobiles o Nissan. Estos son los cambios que introduce la Gen 3 y qué opinan los fabricantes sobre las posibilidades de la Fórmula E para aspirar a colocarse como referente entre las carreras del motor.

La Fórmula E "ofrece el entorno más competitivo para avanzar en el desarrollo de vehículos de alto rendimiento. Vemos potencial para llevarla al siguiente nivel desde un punto de vista deportivo y tecnológico", explica Fritz Enzinger, vicepresidente de Porsche.

Entre los cambios que se preparan está una profunda remodelación de los tiempos en las paradas de los boxes. La Gen3 traerá la carga rápida de hasta 600 kW, en línea con las mejoras de carga rápida que ya hemos visto en algunos coches como, precisamente, el Porsche Taycan. Esto abre la puerta a pit stops en mitad de la carrera de unos 30 segundos, siguiendo la idea de lo que vemos en Fórmula 1.

"La carga rápida a estas velocidades [600-800 kW] es técnicamente muy desafiante para el proveedor de baterías y muy costosa. Se requerirá una gran cantidad de infraestructura nueva", explica Peter McCool, director técnico de la Fórmula E.

A nivel de frenada regenerativa, la Gen3 permitirá ampliar la capacidad pasando de los 250 kW actuales a los 600 kW. Respecto a la potencia, se ampliará el límite a los 350 kW, equivalente a unos 470 CV. Un paso más a nivel de velocidad pero todavía lejos de lo que se alcanza en Fórmula 1, e incluso en Fórmula 2. Sí hay que tener en cuenta que las baterías serán más livianas y las dimensiones del coche más pequeñas, con una reducción de peso de hasta 120 kg, por lo que a misma potencia, la velocidad alcanza será algo mayor.

We are delighted to announce that we will head into a new era with the ABB FIA Formula E World Championship.

El chasis de los nuevos Fórmula E pasará a ser de 5.000 y 1.700 milímetros de largo y ancho, con un peso que pasará de los 900 kg a los 780 kg, incluido el conductor. De esta cantidad, las baterías deberán pesar un máximo de 284 kg.

Finalmente, hay un aspecto determinante para entender la Fórmula E: el asunto del precio del vehículo. Con el objetivo de intentar que los fabricantes optimicen el coste de su tecnología, los modelos de tercera generación deberán tener un coste inferior a los 340.000 euros. Si bien por el momento la FIA no ha especificado el coste de la batería, por lo que en el futuro quizás se pueda alcanzar un punto superior.

Otros fabricantes como Nissan también han anunciado su apoyo a la Gen3, incidiendo de nuevo en el argumento de que generar más competición en este tipo de carreras ayudarán a "explorar el potencial de los coches eléctricos".

We're delighted to announce @Nissan is continuing to bring its electrification strategy to life by extending its commitment to @FIAFormulaE into the Gen3 era, as we continue to show our expertise in electric vehicles