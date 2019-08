Este BMW X6 es el coche "más negro del mundo", lo han pintado con Vantablack

Hace años que descubrimos un nuevo material llamado Vantablack que era peculiar por una propiedad de lo más singular: es la sustancia más oscura creada por el ser humano.

Este material se ha aplicado ya a edificios pero ahora ha sido BMW la que ha pintado un flamante BMW X6 con Vantablack para lograr el coche "más negro del mundo". El resultado es realmente espectacular.

Reforzando el diseño... o eliminándolo

La pintura hecha de Vantablack es capaz de absorber la luz, algo que convierte a cualquier objeto pintado con ella en un elemento realmente oscuro en el que muchas de las líneas se difuminan o desaparecen.

Es lo que según Surrey NanoSystems, creadores de esta sustancia, opinan. Mientras que en BMW creen que este BMW X6 pintado con Vantablack resalta su diseño dominante y musculoso, en la empresa creadora de la tecnología creen que lo que hace precisamente es acabar con esos detalles y presentar la superficie del coche como bidimensional. Aún así, admiten, en este caso la pintura funcionó "realmente bien por el tamaño del coche, su perfil distintivo y lo imponente que es".

Vantablack es un material con millones de nanotubos de carbono (CNTs) con diámetros de un átomo. En un centímetro cuadrado hay 1.000 millones de estos nanotubos, formando una matriz que absorbe los fotones que componen la luz y no los deja escapar. Es según sus creadores el material más parecido a lo que podríamos plantear como un agujero negro y su segunda versión es aún más potente en esa captura de la luz.

Otros fabricantes habían tratado de colaborar con Surrey Nanosystems para aplicar esa pintura a sus coches, pero acabaron decidiéndose por el BMW X6 por lo llamativo de su diseño.

Eso sí: este coche será solo una muestra en exposición que se podrá ver en el Auto Show de Frankfurt del 12 al 22 de septiembre de este año. No circulará por las calles tanto por los costes de producción como por razones prácticas y de seguridad: lo normal es que si circulas de noche no quieras que tu coche no se vea: lo que necesitas para no tener accidentes es justo lo contrario. Una pintura que refleje la luz, y Vantablack es la peor opción para ese objetivo.

Vía | DeZeen